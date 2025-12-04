हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNighttime Online Shopping: क्या सोते वक्त आप भी जल्दी कर लेते हैं ई-शॉपिंग, जानें कैसे बन रहे तकनीक की कठपुतली?

Nighttime Online Shopping: क्या सोते वक्त आप भी जल्दी कर लेते हैं ई-शॉपिंग, जानें कैसे बन रहे तकनीक की कठपुतली?

Technology Addiction: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है. बड़े शहरों में लोग काम से लौटने के बाद बाहर जाने के बजाय ऑनलाइन चीजों को खरीदना पसंद करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

Nighttime Shopping Behavior: नींद न आने पर यूं ही करवट बदलने का दौर अब बदल चुका है. आजकल बहुत से लोग जैसे ही सोने में दिक्कत महसूस करते हैं, उनका हाथ सीधे फोन की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही मिनटों में वे ऑनलाइन शॉपिंग के पन्नों में खो जाते हैं. यह नई आदत धीरे-धीरे लोगों को तकनीक का गुलाम बना रही है. नींद को लेकर आजकल हर कोई परेशान है. कौन कितनी देर सोया, कौन सी ऐप नींद को बेहतर ट्रैक करती है, किसकी नींद कितने घंटे गहरी रही ये बातें रोजमर्रा की बातचीत बन चुकी हैं. लेकिन विडंबना यह है कि चर्चा जितनी बढ़ी है, अच्छी नींद उतनी ही कम होती जा रही है.

क्या कहता है डाटा?

पिछले साल आए एक डाटा ने तो हैरान ही कर दिया. आधी रात से सुबह छह बजे के बीच की ऑनलाइन शॉपिंग 23 प्रतिशत बढ़ गई है. यानी लोग नींद आने का इंतजार करने के बजाय फोन पर सामान खरीदने लगते हैं. कई बार यह खरीदारी उन्हें सुबह याद भी नहीं रहती. दिलचस्प बात यह है कि रात में होने वाली इस खरीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. एक रिपोर्ट कहती है कि देर रात किए जाने वाले कुल खरीदारी में 66 प्रतिशत खरीदारी महिलाएं करती हैं. शायद इसलिए कि बेचैन रातों में फोन उठाना उन्हें सबसे आसान लगता है. लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है. सोते समय फोन की स्क्रीन देखना नींद को और दूर कर देता है. स्क्रीन की नीली रोशनी उस हार्मोन को दबा देती है जो नींद लाने में मदद करता है. यानी राहत खोजने के चक्कर में लोग अपनी नींद और खराब कर बैठते हैं.

लाइफस्टाइल पर पड़ता है असर

कई लोग नींद सुधारने के लिए स्लीप-ट्रैकिंग डिवाइस का सहारा लेते हैं. यह डिवाइस नींद को बेहतर बनाने से ज्यादा, कई बार लोगों की चिंता बढ़ा देता है. नींद को “अच्छा” या “खराब” बताने वाले आंकड़ों में उलझकर लोग असल में और बेराम हो जाते हैं. धीरे-धीरे यह आदत सिर्फ नींद ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि हमारी दिनचर्या पर भी असर डाल देती है. रातों की बेवजह शॉपिंग हमारी जेब पर, दिमाग पर और नींद पर तीनों तरफ से बोझ बन जाती है. और हम समझ भी नहीं पाते कि कब तकनीक ने हमें अपनी लत का हिस्सा बना लिया. अगर इस चक्र से बाहर निकलना है, तो शुरुआत बस इतनी सी है, सोने के कमरे से फोन बाहर रख दें. नींद टूटे तो स्क्रीन नहीं, पानी का घूंट या कुछ गहरी सांसें मदद करेंगी. कदम छोटा है, लेकिन धीरे-धीरे रातें वापस शांत होने लगती हैं.

इसे भी पढ़ें- World Aids Day 2025: भारत में HIV केस रिकॉर्ड स्तर पर, 72% केस युवाओं में! एक्सपर्ट बोले- जागरूकता कैंपेन बेहद जरूरी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 04 Dec 2025 01:55 PM (IST)
Tags :
Nighttime Online Shopping Late Night E-Shopping Habit Technology Addiction At Night
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Naxal News: 12 नक्सलियों के मारे जाने पर CM विष्णु देव का बयान ! | Chhatisgarh | abp #shorts
Putin India Visit: आज से दो दिवसियों दौरे पर रुस राष्ट्रपति पुतिन | abp #shorts
IPO Alert: Aequs Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Putin India Visit: क्या पुतिन का भारत दौरा बनेगा गेमचेंजर ? | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
टेलीविजन
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget