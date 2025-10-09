एक्सप्लोरर
'लोका चैप्टर-1' की फीमेल सुपरहीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, पुरानी फोटो हुई वायरल
Kalyani Priyadarshan Transformation: लोका चैप्टर 1 चंद्रा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में लीड रोल में कल्याणी प्रियदर्शन नजर आईं हैं. कल्याणी का ट्रांसफॉर्मेशन देख आपके होश उड़ जाएंगे.
लोका चैप्टर 1 चंद्रा सिनेमाघरों पर अभी भी छाई हुई है. इस मलयालम फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आईं हैं. कल्याणी की पुरानी फोटोज वायरल हो रही हैं.
Published at : 09 Oct 2025 12:58 PM (IST)
साउथ सिनेमा
7 Photos
