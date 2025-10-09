हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'लोका चैप्टर-1' की फीमेल सुपरहीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, पुरानी फोटो हुई वायरल

'लोका चैप्टर-1' की फीमेल सुपरहीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, पुरानी फोटो हुई वायरल

Kalyani Priyadarshan Transformation: लोका चैप्टर 1 चंद्रा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में लीड रोल में कल्याणी प्रियदर्शन नजर आईं हैं. कल्याणी का ट्रांसफॉर्मेशन देख आपके होश उड़ जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 12:58 PM (IST)
Kalyani Priyadarshan Transformation: लोका चैप्टर 1 चंद्रा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में लीड रोल में कल्याणी प्रियदर्शन नजर आईं हैं. कल्याणी का ट्रांसफॉर्मेशन देख आपके होश उड़ जाएंगे.

लोका चैप्टर 1 चंद्रा सिनेमाघरों पर अभी भी छाई हुई है. इस मलयालम फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आईं हैं. कल्याणी की पुरानी फोटोज वायरल हो रही हैं.

1/7
कल्याणी प्रियदर्शन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला है.
कल्याणी प्रियदर्शन सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला है.
2/7
कल्याणी प्रियदर्शन इंडस्ट्री में छाई हुई हैं. वो अपनी एक्टिंग के साथ लुक्स से धमाल मचा रही हैं.
कल्याणी प्रियदर्शन इंडस्ट्री में छाई हुई हैं. वो अपनी एक्टिंग के साथ लुक्स से धमाल मचा रही हैं.
3/7
कल्याणी प्रियदर्शन का लुक जबरदस्त है. हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना है.
कल्याणी प्रियदर्शन का लुक जबरदस्त है. हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपने लुक्स पर बहुत काम किया है. अगर आप उनकी पुरानी फोटो देख लेंगे तो पहचान पाना मुश्किल होगा.
एक्ट्रेस ने अपने लुक्स पर बहुत काम किया है. अगर आप उनकी पुरानी फोटो देख लेंगे तो पहचान पाना मुश्किल होगा.
5/7
कल्याणी का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है. उनकी पुरानी फोटो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
कल्याणी का लुक अब पूरी तरह से बदल गया है. उनकी पुरानी फोटो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
6/7
वायरल हो रही फोटो में कल्याणी चश्मा लगाए ब्लैक टीशर्ट में नजर आ रही हैं. कल्याणी गोलू सी लग रही हैं और उनकी चबी चीक्स दिख रहे हैं.
वायरल हो रही फोटो में कल्याणी चश्मा लगाए ब्लैक टीशर्ट में नजर आ रही हैं. कल्याणी गोलू सी लग रही हैं और उनकी चबी चीक्स दिख रहे हैं.
7/7
कल्याणी की ये पुरानी फोटो देखकर हर कोई चौंक रहा है. लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने पर बहुत मेहनत की है.
कल्याणी की ये पुरानी फोटो देखकर हर कोई चौंक रहा है. लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने पर बहुत मेहनत की है.
Published at : 09 Oct 2025 12:58 PM (IST)
Tags :
Kalyani Priyadarshan Lokah Chapter 1 Chandra

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget