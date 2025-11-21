एक्सप्लोरर
पवन कल्याण के कितने बच्चे हैं? क्या करते हैं? तीन शादियां कर चुके एक्टर की फैमिली के बारे में जानें सब कुछ
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है. उन्होंने तीन शादियां कीं, दो बार तलाक हुआ और 4 बच्चों के पिता हैं.
पवन कल्याण ने पहली शादी नंदिनी के साथ की थी. लेकिन, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चली. इसके बाद उनकी लाइफ रेनू देसाई की एंट्री हुई. हालांकि, शादी के कुछ वक्त बाद इनका भी तलाक हो गया. उसके बाद रूसी मॉडल अन्ना लेजनेवा ने उनकी लाइफ में प्यार बनकर दस्तक दी.
Published at : 21 Nov 2025 04:06 PM (IST)
