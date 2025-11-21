हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पवन कल्याण के कितने बच्चे हैं? क्या करते हैं? तीन शादियां कर चुके एक्टर की फैमिली के बारे में जानें सब कुछ

पवन कल्याण के कितने बच्चे हैं? क्या करते हैं? तीन शादियां कर चुके एक्टर की फैमिली के बारे में जानें सब कुछ

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है. उन्होंने तीन शादियां कीं, दो बार तलाक हुआ और 4 बच्चों के पिता हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 04:06 PM (IST)
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है. उन्होंने तीन शादियां कीं, दो बार तलाक हुआ और 4 बच्चों के पिता हैं.

पवन कल्याण ने पहली शादी नंदिनी के साथ की थी. लेकिन, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चली. इसके बाद उनकी लाइफ रेनू देसाई की एंट्री हुई. हालांकि, शादी के कुछ वक्त बाद इनका भी तलाक हो गया. उसके बाद रूसी मॉडल अन्ना लेजनेवा ने उनकी लाइफ में प्यार बनकर दस्तक दी.

पवन कल्याण ने 26 साल की उम्र में 1997 में नंदिनी के संग पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज की थी. लेकिन, जल्द ही ये रिश्ता टूटने के कागार पर पहुंच गया. ये कपल 1999 में अलग हो गए.इस शादी तो लेकर पवन ने कहा था कि परिवार के दवाब में हुई थी और आपसी मतभेदों ने इसे तोड़ दिया. वहीं, नंदिनी ने आरोप लगाया था कि पवन नेउनसे तलाक लिए बिना ही रेनू देसाई के संग शादी कर ली थी.हालांकि, एक्टर का कहना था कि वो रेनू के संग लिव-इन रिलेशनशिप में थे. तलाक के दौरान नंदिनी को एलिमनी के तौर पर पवन ने पांच करोड़ रुपये दिए. तलाक के बाद नंदिनी ने अपना नाम बदला और अमेरिका शिफ्ट हो गईं.
पवन कल्याण ने 26 साल की उम्र में 1997 में नंदिनी के संग पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज की थी. लेकिन, जल्द ही ये रिश्ता टूटने के कागार पर पहुंच गया. ये कपल 1999 में अलग हो गए.इस शादी तो लेकर पवन ने कहा था कि परिवार के दवाब में हुई थी और आपसी मतभेदों ने इसे तोड़ दिया. वहीं, नंदिनी ने आरोप लगाया था कि पवन नेउनसे तलाक लिए बिना ही रेनू देसाई के संग शादी कर ली थी.हालांकि, एक्टर का कहना था कि वो रेनू के संग लिव-इन रिलेशनशिप में थे. तलाक के दौरान नंदिनी को एलिमनी के तौर पर पवन ने पांच करोड़ रुपये दिए. तलाक के बाद नंदिनी ने अपना नाम बदला और अमेरिका शिफ्ट हो गईं.
2001 में पवन कल्याण की लाइफ में रेनू देसाई की एंट्री हुई.दोनों की लव स्टोरी ने तब सुर्खियां बटोरीं जब 2004 में रेनू ने बेटे अकीरा नंदन को जन्म दिया, जबकि उस दौरान उन्होंने नंदिनी से तलाक नहीं लिया था. 2008 में नंदिनी संग तलाक के बाद पवन ने 2009 में रेनू संग आर्य समाज रीति से शादी कर ली. 2010 में उन्होंने बेटी आद्या को जन्म दिया. लेकिन, ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चला और 2012 में तलाक हो गया.
2001 में पवन कल्याण की लाइफ में रेनू देसाई की एंट्री हुई.दोनों की लव स्टोरी ने तब सुर्खियां बटोरीं जब 2004 में रेनू ने बेटे अकीरा नंदन को जन्म दिया, जबकि उस दौरान उन्होंने नंदिनी से तलाक नहीं लिया था. 2008 में नंदिनी संग तलाक के बाद पवन ने 2009 में रेनू संग आर्य समाज रीति से शादी कर ली. 2010 में उन्होंने बेटी आद्या को जन्म दिया. लेकिन, ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चला और 2012 में तलाक हो गया.
2011 में 'तीन मार'की शूटिंग के दौरान पवन की मुलाकात रूसी मॉडस- एक्ट्रेस अन्ना लेजनेवा से हुई. छोटे से रोल में नजर आईं अन्ना पर पवन दिल हार बैठे. 2013 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने हैदराबाद में शादी कर ली. 2017 में कपल ने बेटे मार्क शंकर पावनोविच का स्वागत किया और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम पोलिना अंजना पावनोवा है.
2011 में 'तीन मार'की शूटिंग के दौरान पवन की मुलाकात रूसी मॉडस- एक्ट्रेस अन्ना लेजनेवा से हुई. छोटे से रोल में नजर आईं अन्ना पर पवन दिल हार बैठे. 2013 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने हैदराबाद में शादी कर ली. 2017 में कपल ने बेटे मार्क शंकर पावनोविच का स्वागत किया और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम पोलिना अंजना पावनोवा है.
पवन कल्याण के सबसे बड़े बेटे का नाम अकीरा नंदन है, जिनका जन्म एक्टर और उनकी दूसरी पत्नी रेणु देसाई के घर 8 अप्रैल 2004 को हुआ था.अकीरा नंदन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के ओकब्रिज इंटरनेशन स्कूल से पूरी की है. उसके बाद आगे की पढ़ाई Indus International School से की.अकीरा नंदन को क्रिकेट और डांस का बहुत शौक है और वो पियानो बजाने में भी माहिर हैं. 2014 में उन्हें उनकी मां की फिल्म 'इश्क वाला लव'में पहली बार देखा गया था. लेकिन तब से चर्चा है कि जल्द ही वो इंडस्ट्री में लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे.
पवन कल्याण के सबसे बड़े बेटे का नाम अकीरा नंदन है, जिनका जन्म एक्टर और उनकी दूसरी पत्नी रेणु देसाई के घर 8 अप्रैल 2004 को हुआ था.अकीरा नंदन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के ओकब्रिज इंटरनेशन स्कूल से पूरी की है. उसके बाद आगे की पढ़ाई Indus International School से की.अकीरा नंदन को क्रिकेट और डांस का बहुत शौक है और वो पियानो बजाने में भी माहिर हैं. 2014 में उन्हें उनकी मां की फिल्म 'इश्क वाला लव'में पहली बार देखा गया था. लेकिन तब से चर्चा है कि जल्द ही वो इंडस्ट्री में लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे.
पवन कल्याण और रेनु देसाई की बेटी आध्या कोनिडेला 14 साल की हैं. 2010 में जन्मी आध्या हैदराबाद में रहती हैं.रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्कूली पढ़ाई सैंक्टा मारिया इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है.आध्या सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहतीं और लाइमलाइट से भी दूर रहती हैं.
पवन कल्याण और रेनु देसाई की बेटी आध्या कोनिडेला 14 साल की हैं. 2010 में जन्मी आध्या हैदराबाद में रहती हैं.रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्कूली पढ़ाई सैंक्टा मारिया इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है.आध्या सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहतीं और लाइमलाइट से भी दूर रहती हैं.
पवन कल्याण और अन्ना लेजनेवा की बेटी पोलेना अंजना पवनोवा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. वो लाइमलाइट से दूर रही हैं. लेकिन 2024 अक्तूबर में उन्हें अपने पिता पवन कल्याण के साथ तिरुपति मंदिर जाते हुए स्पॉट किया गया था.
पवन कल्याण और अन्ना लेजनेवा की बेटी पोलेना अंजना पवनोवा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. वो लाइमलाइट से दूर रही हैं. लेकिन 2024 अक्तूबर में उन्हें अपने पिता पवन कल्याण के साथ तिरुपति मंदिर जाते हुए स्पॉट किया गया था.
पवन कल्याणा और अन्ना लेजनेवा ने 2017 में बेटे मार्क का स्वागत किया.मार्क सिंगापुर में रहता है और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा है.
पवन कल्याणा और अन्ना लेजनेवा ने 2017 में बेटे मार्क का स्वागत किया.मार्क सिंगापुर में रहता है और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा है.
Published at : 21 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Pawan Kalyan

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

