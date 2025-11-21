पवन कल्याण ने 26 साल की उम्र में 1997 में नंदिनी के संग पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज की थी. लेकिन, जल्द ही ये रिश्ता टूटने के कागार पर पहुंच गया. ये कपल 1999 में अलग हो गए.इस शादी तो लेकर पवन ने कहा था कि परिवार के दवाब में हुई थी और आपसी मतभेदों ने इसे तोड़ दिया. वहीं, नंदिनी ने आरोप लगाया था कि पवन नेउनसे तलाक लिए बिना ही रेनू देसाई के संग शादी कर ली थी.हालांकि, एक्टर का कहना था कि वो रेनू के संग लिव-इन रिलेशनशिप में थे. तलाक के दौरान नंदिनी को एलिमनी के तौर पर पवन ने पांच करोड़ रुपये दिए. तलाक के बाद नंदिनी ने अपना नाम बदला और अमेरिका शिफ्ट हो गईं.