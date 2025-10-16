इस लुक में रुक्मिणी वसंत बेहद एलिगेंट और सटल दिख रही हैं. उन्होंने वन-शोल्डर रॉयल ब्लू टॉप पहना है जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. इसके साथ उन्होंने गोल्डन स्टेटमेंट ईयररिंग्स, ब्रैसलेट और रिंग्स कैरी की हैं, जो लुक में हल्की ग्लैम का फील ला रहे हैं. ओपन वेवी हेयर और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल और क्लासी बना रहे हैं.
इस लुक में रुक्मिणी ने ट्रेडिशनल अंदाज़ में एक शानदार फ्यूशिया पिंक बनारसी अनारकली सूट पहना है, जिसमें सिल्वर ज़री वर्क बेहद खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हाई हील्स के साथ स्टाइल किया है.
इस लुक में रुक्मिणी का अंदाज़ काफी मॉडर्न है. उन्होंने डेनिम शर्ट ड्रेस पहनी है जिसमें बेल्ट डिटेल और बटन डिज़ाइन है, जो लुक को स्ट्रक्चर्ड और स्टाइलिश बना रहा है. सॉफ्ट वेवी ओपन हेयर और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने इसे सिंपल लेकिन क्लासी रखा है. ब्राउन हील्स पूरे आउटफिट को कम्प्लीट कर रहा हैं. यह लुक एकदम कॉन्फिडेंट और मिनिमल चार्म से भरा हुआ है.
रुक्मिणी का यह लुक बेहद ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल दिख रही हैं. उन्होंने ऑलिव ग्रीन साड़ी पहनी है, जिस पर हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है जो लुक में एलीगेंस जोड़ रहा है. स्लीवलेस ब्लाउज़ और सादे पल्लू ड्रेप से उनका लुक और भी पॉलिश्ड लग रहा है. उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी झुमके और चोकर के साथ इसे सिंपल लेकिन रॉयल टच दिया है. लो बन हेयरस्टाइल और नैचुरल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया हैं.
रुक्मिणी का यह लुक बेहद सिंपल और खूबसूरत है. उन्होंने हलके गुलाबी रंग की फ्लोरल ड्रेस पहनी है जो बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन लुक दे रही है. उनके खुले हुए घुंघराले बाल, सटल मेकअप और नैचुरल एक्सप्रेशन उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं.
इस तस्वीर में रुक्मिणी ने गहरे मैरून और गोल्डन रंग की सिल्क की साड़ी पहनी है. यह साड़ी भारी ज़री के काम वाली है जो इसे बहुत ही शानदार लुक दे रही है. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. गले में एक मोटा, डिज़ाइनर नेकलेस, कानों में बड़े झुमके, कमर पर एक कमरबंद और हाथों में चूड़ियों के साथ उन्होंने लुक को पूरा किया हैं. बालों को हल्का सा वेव्स रखते हुए आधा बाँधा गया है.
रुक्मिणी ने एक गहरे हरे रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल गाउन पहना है. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और इस पर गोल्डन धागों और सीक्वेंस का बहुत बारीक काम किया गया है. गाउन का स्कर्ट काफी घेरदार है और उस पर भी बॉर्डर पर भारी कढ़ाई है. उन्होंने गले में एक पतला-सा गोल्डन चोकर नेकलेस और हल्के कर्ल वाले खुले बाल रखे हैं.
इस लुक मे रुक्मिणी ने एक मॉडर्न लाल रंग का लहंगा सेट पहना है. इस सेट में एक डीप-नेक ब्रालेट और एक फ्लेयर्ड लहंगा स्कर्ट है. उन्होंने इस पर सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक छोटा केप जैकेट पहना है, जिसमें कंधों पर कट-आउट डिटेलिंग है, जो इसे ट्रेडिशनल और कंटेम्परेरी लुक दे रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज के तौर पर नीले रंग का चोकर और एक ब्रेसलेट पहना है. डार्क आई मेकअप और खुले, लहराते बाल इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं.
रुक्मिणी ने इस लुक में चॉकलेट रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन रंग का खूबसूरत बॉर्डर और बारीक बूटी का काम किया गया है. इस साड़ी को उन्होंने गोल्डन रंग के ऑफ-शोल्डर ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. गले में चौड़ा टेंपल ज्वैलरी हार, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ और कंगन, वहीं गोल्ड के बाज़ूबंद उनके रॉयल लुक को पूरा कर रहे हैं. खुले लहराते बाल और न्यूड टोन मेकअप के साथ रुक्मिणी इस लुक मे बेहद क्लासी और एलीगेंट नजर आ रही है.
रुक्मिणी ने इस लुक मे एक हल्के पीच रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है. लहंगे के स्कर्ट पर पिंक लोटस के बड़े फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं, जिसके निचले बॉर्डर पर बारीक ज़री और गोटा पट्टी का काम है. उन्होंने इसे एक हैवी एम्ब्रॉयडरी गोल्डन चोली और एक मैचिंग दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, जिसके किनारों पर फ्रिंज लगे हैं. मिनिमल ज्वेलरी जैसे चोकर और झुमके के साथ, खुले और हल्के वेवी बाल इस ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर रहे हैं.
Published at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)