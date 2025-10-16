हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकांतारा चैप्टर 1 की एक्ट्रेस की 10 तस्वीरें, रुक्मिणी वसंत का लुक देख जाएंगे चौंक

कांतारा चैप्टर 1 की एक्ट्रेस की 10 तस्वीरें, रुक्मिणी वसंत का लुक देख जाएंगे चौंक

Rukmini Vasanth Look: कांतारा चैप्टर 1 और साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत अपनी सिंपलीसिटी और ग्लैमरस स्टाइल दोनों के लिए जानी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Rukmini Vasanth Look: कांतारा चैप्टर 1 और साउथ इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत अपनी सिंपलीसिटी और ग्लैमरस स्टाइल दोनों के लिए जानी जाती हैं.

रुक्मिणी वसंत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में उनका ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक हर लुक बेहद गॉर्जियस नजर आ रहा है. उनके एक्सप्रेशन्स और स्टाइल सेंस ने फैंस को दीवाना बना दिया है. रुक्मिणी वसंत ने कांतारा चैप्टर 1 से अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टनिंग लुक्स से भी सबका ध्यान खींचा है.

1/10
इस लुक में रुक्मिणी वसंत बेहद एलिगेंट और सटल दिख रही हैं. उन्होंने वन-शोल्डर रॉयल ब्लू टॉप पहना है जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. इसके साथ उन्होंने गोल्डन स्टेटमेंट ईयररिंग्स, ब्रैसलेट और रिंग्स कैरी की हैं, जो लुक में हल्की ग्लैम का फील ला रहे हैं. ओपन वेवी हेयर और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल और क्लासी बना रहे हैं.
इस लुक में रुक्मिणी वसंत बेहद एलिगेंट और सटल दिख रही हैं. उन्होंने वन-शोल्डर रॉयल ब्लू टॉप पहना है जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. इसके साथ उन्होंने गोल्डन स्टेटमेंट ईयररिंग्स, ब्रैसलेट और रिंग्स कैरी की हैं, जो लुक में हल्की ग्लैम का फील ला रहे हैं. ओपन वेवी हेयर और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल और क्लासी बना रहे हैं.
2/10
इस लुक में रुक्मिणी ने ट्रेडिशनल अंदाज़ में एक शानदार फ्यूशिया पिंक बनारसी अनारकली सूट पहना है, जिसमें सिल्वर ज़री वर्क बेहद खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हाई हील्स के साथ स्टाइल किया है.
इस लुक में रुक्मिणी ने ट्रेडिशनल अंदाज़ में एक शानदार फ्यूशिया पिंक बनारसी अनारकली सूट पहना है, जिसमें सिल्वर ज़री वर्क बेहद खूबसूरत लग रहा है. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हाई हील्स के साथ स्टाइल किया है.
3/10
इस लुक में रुक्मिणी का अंदाज़ काफी मॉडर्न है. उन्होंने डेनिम शर्ट ड्रेस पहनी है जिसमें बेल्ट डिटेल और बटन डिज़ाइन है, जो लुक को स्ट्रक्चर्ड और स्टाइलिश बना रहा है. सॉफ्ट वेवी ओपन हेयर और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने इसे सिंपल लेकिन क्लासी रखा है. ब्राउन हील्स पूरे आउटफिट को कम्प्लीट कर रहा हैं. यह लुक एकदम कॉन्फिडेंट और मिनिमल चार्म से भरा हुआ है.
इस लुक में रुक्मिणी का अंदाज़ काफी मॉडर्न है. उन्होंने डेनिम शर्ट ड्रेस पहनी है जिसमें बेल्ट डिटेल और बटन डिज़ाइन है, जो लुक को स्ट्रक्चर्ड और स्टाइलिश बना रहा है. सॉफ्ट वेवी ओपन हेयर और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने इसे सिंपल लेकिन क्लासी रखा है. ब्राउन हील्स पूरे आउटफिट को कम्प्लीट कर रहा हैं. यह लुक एकदम कॉन्फिडेंट और मिनिमल चार्म से भरा हुआ है.
4/10
रुक्मिणी का यह लुक बेहद ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल दिख रही हैं. उन्होंने ऑलिव ग्रीन साड़ी पहनी है, जिस पर हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है जो लुक में एलीगेंस जोड़ रहा है. स्लीवलेस ब्लाउज़ और सादे पल्लू ड्रेप से उनका लुक और भी पॉलिश्ड लग रहा है. उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी झुमके और चोकर के साथ इसे सिंपल लेकिन रॉयल टच दिया है. लो बन हेयरस्टाइल और नैचुरल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया हैं.
रुक्मिणी का यह लुक बेहद ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल दिख रही हैं. उन्होंने ऑलिव ग्रीन साड़ी पहनी है, जिस पर हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है जो लुक में एलीगेंस जोड़ रहा है. स्लीवलेस ब्लाउज़ और सादे पल्लू ड्रेप से उनका लुक और भी पॉलिश्ड लग रहा है. उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी झुमके और चोकर के साथ इसे सिंपल लेकिन रॉयल टच दिया है. लो बन हेयरस्टाइल और नैचुरल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया हैं.
5/10
रुक्मिणी का यह लुक बेहद सिंपल और खूबसूरत है. उन्होंने हलके गुलाबी रंग की फ्लोरल ड्रेस पहनी है जो बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन लुक दे रही है. उनके खुले हुए घुंघराले बाल, सटल मेकअप और नैचुरल एक्सप्रेशन उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं.
रुक्मिणी का यह लुक बेहद सिंपल और खूबसूरत है. उन्होंने हलके गुलाबी रंग की फ्लोरल ड्रेस पहनी है जो बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन लुक दे रही है. उनके खुले हुए घुंघराले बाल, सटल मेकअप और नैचुरल एक्सप्रेशन उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं.
6/10
इस तस्वीर में रुक्मिणी ने गहरे मैरून और गोल्डन रंग की सिल्क की साड़ी पहनी है. यह साड़ी भारी ज़री के काम वाली है जो इसे बहुत ही शानदार लुक दे रही है. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. गले में एक मोटा, डिज़ाइनर नेकलेस, कानों में बड़े झुमके, कमर पर एक कमरबंद और हाथों में चूड़ियों के साथ उन्होंने लुक को पूरा किया हैं. बालों को हल्का सा वेव्स रखते हुए आधा बाँधा गया है.
इस तस्वीर में रुक्मिणी ने गहरे मैरून और गोल्डन रंग की सिल्क की साड़ी पहनी है. यह साड़ी भारी ज़री के काम वाली है जो इसे बहुत ही शानदार लुक दे रही है. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. गले में एक मोटा, डिज़ाइनर नेकलेस, कानों में बड़े झुमके, कमर पर एक कमरबंद और हाथों में चूड़ियों के साथ उन्होंने लुक को पूरा किया हैं. बालों को हल्का सा वेव्स रखते हुए आधा बाँधा गया है.
7/10
रुक्मिणी ने एक गहरे हरे रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल गाउन पहना है. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और इस पर गोल्डन धागों और सीक्वेंस का बहुत बारीक काम किया गया है. गाउन का स्कर्ट काफी घेरदार है और उस पर भी बॉर्डर पर भारी कढ़ाई है. उन्होंने गले में एक पतला-सा गोल्डन चोकर नेकलेस और हल्के कर्ल वाले खुले बाल रखे हैं.
रुक्मिणी ने एक गहरे हरे रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल गाउन पहना है. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और इस पर गोल्डन धागों और सीक्वेंस का बहुत बारीक काम किया गया है. गाउन का स्कर्ट काफी घेरदार है और उस पर भी बॉर्डर पर भारी कढ़ाई है. उन्होंने गले में एक पतला-सा गोल्डन चोकर नेकलेस और हल्के कर्ल वाले खुले बाल रखे हैं.
8/10
इस लुक मे रुक्मिणी ने एक मॉडर्न लाल रंग का लहंगा सेट पहना है. इस सेट में एक डीप-नेक ब्रालेट और एक फ्लेयर्ड लहंगा स्कर्ट है. उन्होंने इस पर सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक छोटा केप जैकेट पहना है, जिसमें कंधों पर कट-आउट डिटेलिंग है, जो इसे ट्रेडिशनल और कंटेम्परेरी लुक दे रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज के तौर पर नीले रंग का चोकर और एक ब्रेसलेट पहना है. डार्क आई मेकअप और खुले, लहराते बाल इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं.
इस लुक मे रुक्मिणी ने एक मॉडर्न लाल रंग का लहंगा सेट पहना है. इस सेट में एक डीप-नेक ब्रालेट और एक फ्लेयर्ड लहंगा स्कर्ट है. उन्होंने इस पर सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक छोटा केप जैकेट पहना है, जिसमें कंधों पर कट-आउट डिटेलिंग है, जो इसे ट्रेडिशनल और कंटेम्परेरी लुक दे रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज के तौर पर नीले रंग का चोकर और एक ब्रेसलेट पहना है. डार्क आई मेकअप और खुले, लहराते बाल इस लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं.
9/10
रुक्मिणी ने इस लुक में चॉकलेट रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन रंग का खूबसूरत बॉर्डर और बारीक बूटी का काम किया गया है. इस साड़ी को उन्होंने गोल्डन रंग के ऑफ-शोल्डर ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. गले में चौड़ा टेंपल ज्वैलरी हार, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ और कंगन, वहीं गोल्ड के बाज़ूबंद उनके रॉयल लुक को पूरा कर रहे हैं. खुले लहराते बाल और न्यूड टोन मेकअप के साथ रुक्मिणी इस लुक मे बेहद क्लासी और एलीगेंट नजर आ रही है.
रुक्मिणी ने इस लुक में चॉकलेट रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन रंग का खूबसूरत बॉर्डर और बारीक बूटी का काम किया गया है. इस साड़ी को उन्होंने गोल्डन रंग के ऑफ-शोल्डर ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रहा है. गले में चौड़ा टेंपल ज्वैलरी हार, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ और कंगन, वहीं गोल्ड के बाज़ूबंद उनके रॉयल लुक को पूरा कर रहे हैं. खुले लहराते बाल और न्यूड टोन मेकअप के साथ रुक्मिणी इस लुक मे बेहद क्लासी और एलीगेंट नजर आ रही है.
10/10
रुक्मिणी ने इस लुक मे एक हल्के पीच रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है. लहंगे के स्कर्ट पर पिंक लोटस के बड़े फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं, जिसके निचले बॉर्डर पर बारीक ज़री और गोटा पट्टी का काम है. उन्होंने इसे एक हैवी एम्ब्रॉयडरी गोल्डन चोली और एक मैचिंग दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, जिसके किनारों पर फ्रिंज लगे हैं. मिनिमल ज्वेलरी जैसे चोकर और झुमके के साथ, खुले और हल्के वेवी बाल इस ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर रहे हैं.
रुक्मिणी ने इस लुक मे एक हल्के पीच रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है. लहंगे के स्कर्ट पर पिंक लोटस के बड़े फ्लोरल प्रिंट्स बने हुए हैं, जिसके निचले बॉर्डर पर बारीक ज़री और गोटा पट्टी का काम है. उन्होंने इसे एक हैवी एम्ब्रॉयडरी गोल्डन चोली और एक मैचिंग दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, जिसके किनारों पर फ्रिंज लगे हैं. मिनिमल ज्वेलरी जैसे चोकर और झुमके के साथ, खुले और हल्के वेवी बाल इस ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर रहे हैं.
Published at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Kantara Chapter 1 Rukmini Vasanth Sapta Sagaradaache Ello - Side A

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
हेल्थ
Sudden Gamer Death Syndrome: फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
शिक्षा
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget