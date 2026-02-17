हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना के घर की Inside तस्वीरें, हर कोने में दिखेगा नेचर-लव, सादगी और लग्जरी का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन

रश्मिका मंदाना के घर की Inside तस्वीरें, हर कोने में दिखेगा नेचर-लव, सादगी और लग्जरी का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन

साउथ और बॉलीवुड में अपने अभिनय और सुंदरता से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. तो चलिए उनके लग्जरी घर की कुछ तस्वीरों पर एक नजर डालते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 07:30 PM (IST)
साउथ और बॉलीवुड में अपने अभिनय और सुंदरता से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. तो चलिए उनके लग्जरी घर की कुछ तस्वीरों पर एक नजर डालते है.

रश्मिका मंदाना साउथ ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपने अभिनय से फैंस के दिलों में जगह बना चुकी है. सिर्फ फिल्म ही नहीं, वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती है. इसी बीच आज हम आपको उनके खूबसूरत घर और सिंपल लाइफस्टाइल की एक झलक दिखाएंगे.

1/7
रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा संग शादी को लेकर खूब सुर्खियों में है. लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और बीते कुछ समय से दोनों की शादी की खबरें भी दर्शकों के बीच वायरल हो रही थी. हालांकि अब 26 फरवरी 2026 को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा संग शादी को लेकर खूब सुर्खियों में है. लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और बीते कुछ समय से दोनों की शादी की खबरें भी दर्शकों के बीच वायरल हो रही थी. हालांकि अब 26 फरवरी 2026 को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
2/7
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना के पास 66-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है. उनका घर कर्नाटक में है, जिसकी कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है. घर का लॉन सबसे बड़ा और हरा-भरा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें नेचर बहुत पसंद है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना के पास 66-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है. उनका घर कर्नाटक में है, जिसकी कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है. घर का लॉन सबसे बड़ा और हरा-भरा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें नेचर बहुत पसंद है.
Published at : 17 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Salim Khan Health Live Updates: हॉस्पिटल में एडमिट सलीम खान की अब कैसी है तबीयत? पत्नी-बच्चे पहुंचे मिलने
लाइव: हॉस्पिटल में एडमिट सलीम खान की अब कैसी है तबीयत? पत्नी-बच्चे पहुंचे मिलने
मनोरंजन
सबसे एजुकेटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन, जानिए किसने जीता इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल
सबसे एजुकेटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन, जानिए किसने जीता इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल
मनोरंजन
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
मनोरंजन
'अनुपमा' में नया ट्विस्ट, शो में उठाया गया मर्दों संग होने वाले शोषण का मुद्दा
'अनुपमा' में नया ट्विस्ट, शो में उठाया गया मर्दों संग होने वाले शोषण का मुद्दा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
CM फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, अजित पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
बॉलीवुड
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
आदित्य धर की धुरंधर ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म 75 दिनों तक सिनेमाघरों में रही हिट
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
Home Tips
Dirtiest Places In Home: घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
घर के ये पांच कोने रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, नहीं पड़ती यहां किसी की नजर
यूटिलिटी
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget