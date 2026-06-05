खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव

बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित हमले के बाद विवाद गहराता ही जा रहा है. इस बीच पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा है कि वीडियो में जो दो व्यक्ति फायरिंग करते दिख रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है. उनके हथियारों को जब्त करने के बाद जांच के लिए एफएसएल को भेजा जा रहा है. है. एसएसपी ने कहा कि आगे की जांच में जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

FIR के बाद से फैसल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक अभी फैसल खान का लोकेशन स्पष्ट नहीं है. पुलिस पकड़ने के लिए रेड कर सकती है. फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की गिरफ्तारी कब होगी? इस सवाल पर जवाब देते हुए एसएसपी ने कहा, ''जांच में जिस तरह से एविडेंस सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी. विधि व्यवस्था या अपराध को लेकर इसमें जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे, सख्त कार्रवाई होगी.''

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खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि अबतक जो बातें सामने आई हैं आपको बता दिया गया है. अनुसंधान चल रहा है. जैसे आगे कुछ और होगा तो बता दिया जाएगा. बता दें कि खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पटना के कदमकुआं थाने में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पटना पुलिस ने FIR दर्ज की है. फायरिंग मामले में गार्ड की गिरफ्तारी और पूछताछ के आधार पर मामला दर्ज हुआ है.

खान सर के कोचिंग के 2 गार्ड हो चुके गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार (02 जून) देर रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी और परिसर पर पथराव किया गया था. इसके बाद गुरुवार को एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था.

वहीं, पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्ट रौशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. गुरुवार (04 जून) को इसके विरोध में छात्रों ने पटना में कैंडल मार्च भी निकाला था और रौशन आनंद की रिहाई की मांग की थी.

खान सर के कोचिंग के पास पुलिस फोर्स तैनात

फैसल खान के कोचिंग के पास पुलिस फोर्स की तैनाती की गयी है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. छात्रों को बाहर कर दिया गया है. इसी परिसर में ज्ञान बिंदु कोचिंग भी है. शाम में दोनों कोचिंग के छात्र आमने सामने हो गए थे. फिर कोई घटना ना हो जाए इसलिए पुलिस ने यह कदम उठाया है.

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