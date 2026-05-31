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पत्नी शोभिता के लिए नागा चैतन्य ने लिखी दिल की बात, बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन फोटोज
Sobhita Dhulipala Birthday: साउथ एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर उनके एक्टर पति नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है.
एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला आज 31 मई को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास दिन को और भी स्पेशल बनाते हुए उनके पति नागा चैतन्य ने एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
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Published at : 31 May 2026 02:10 PM (IST)
Tags :Sobhita Dhulipala Naga Chaitanya
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