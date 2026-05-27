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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाजून में साउथ सिनेमा का बड़ा धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' से विजय की 'जन नायकन' तक, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

जून में साउथ सिनेमा का बड़ा धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' से विजय की 'जन नायकन' तक, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

June 2026 South Release: जून में साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म थिएटरों में रिलीज होने जा रही है. रामचरण की 'पेड्डी' से लेकर विजय की जन नायकन तक, इस महीने कई शानदार आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 05:43 PM (IST)
June 2026 South Release: जून में साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म थिएटरों में रिलीज होने जा रही है. रामचरण की 'पेड्डी' से लेकर विजय की जन नायकन तक, इस महीने कई शानदार आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगी.

जून 2026 साउथ सिनेमा फैंस के लिए काफी खास रहने वाला है. इस महीने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों में बड़े स्टार्स, दमदार कहानियां और अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे. इसी बीच आइए देखते हैं जून की 10 बड़ी साउथ फिल्मों के लिस्ट.

1/10
पेड्डी (4 जून) - राम चरण की ये स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा गांव के एक ऐसे युवक की कहानी है, जो कई खेलों में माहिर होता है. जिंदगी की चुनौतियों के बीच वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू भी लीड रोल में नजर आएंगे.
पेड्डी (4 जून) - राम चरण की ये स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा गांव के एक ऐसे युवक की कहानी है, जो कई खेलों में माहिर होता है. जिंदगी की चुनौतियों के बीच वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू भी लीड रोल में नजर आएंगे.
2/10
परिमाला एंड को (5 जून) - ये तमिल कॉमेडी ड्रामा एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाती है, जो अचानक एक रहस्यमयी मुसीबत में फंस जाता है. फिल्म में जयराम, उर्वशी और योगी बाबू जैसे कलाकार कॉमिक अंदाज में दिखाई देंगे.
परिमाला एंड को (5 जून) - ये तमिल कॉमेडी ड्रामा एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाती है, जो अचानक एक रहस्यमयी मुसीबत में फंस जाता है. फिल्म में जयराम, उर्वशी और योगी बाबू जैसे कलाकार कॉमिक अंदाज में दिखाई देंगे.
Published at : 27 May 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Jana Nayagan Peddi

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