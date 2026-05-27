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जून में साउथ सिनेमा का बड़ा धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' से विजय की 'जन नायकन' तक, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में
June 2026 South Release: जून में साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म थिएटरों में रिलीज होने जा रही है. रामचरण की 'पेड्डी' से लेकर विजय की जन नायकन तक, इस महीने कई शानदार आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगी.
जून 2026 साउथ सिनेमा फैंस के लिए काफी खास रहने वाला है. इस महीने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों में बड़े स्टार्स, दमदार कहानियां और अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे. इसी बीच आइए देखते हैं जून की 10 बड़ी साउथ फिल्मों के लिस्ट.
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Published at : 27 May 2026 05:43 PM (IST)
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