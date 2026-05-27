जून में साउथ सिनेमा का बड़ा धमाका, राम चरण की 'पेड्डी' से विजय की 'जन नायकन' तक, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

पेड्डी (4 जून) - राम चरण की ये स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा गांव के एक ऐसे युवक की कहानी है, जो कई खेलों में माहिर होता है. जिंदगी की चुनौतियों के बीच वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू भी लीड रोल में नजर आएंगे.