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राम चरण की वाइफ नहीं हैं किसी हीरोइन से कम, सादगी से जीत लेती हैं दिल, देखें 10 फोटोज
Ram Charan Wife Upasana Kamineni Photos: साउथ सुपरस्टार रामचरण की वाइफ बेहद ही खूबसूरत है. हम आपको उपासना कामिनेनी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी सादगी पर आप भी फिदा हो जाएंगें.
साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘पेद्दी’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और स्टार पावर के लिए मशहूर राम चरण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वहीं उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी भी अपनी सादगी, ग्रेस और खूबसूरत अंदाज के लिए खूब पसंद की जाती हैं.ऐसे में आइए देखते हैं उनकी 10 फोटोज.
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Published at : 05 Jun 2026 08:23 PM (IST)
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