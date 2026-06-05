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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाराम चरण की वाइफ नहीं हैं किसी हीरोइन से कम, सादगी से जीत लेती हैं दिल, देखें 10 फोटोज

राम चरण की वाइफ नहीं हैं किसी हीरोइन से कम, सादगी से जीत लेती हैं दिल, देखें 10 फोटोज

Ram Charan Wife Upasana Kamineni Photos: साउथ सुपरस्टार रामचरण की वाइफ बेहद ही खूबसूरत है. हम आपको उपासना कामिनेनी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी सादगी पर आप भी फिदा हो जाएंगें.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Ram Charan Wife Upasana Kamineni Photos: साउथ सुपरस्टार रामचरण की वाइफ बेहद ही खूबसूरत है. हम आपको उपासना कामिनेनी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी सादगी पर आप भी फिदा हो जाएंगें.

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘पेद्दी’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और स्टार पावर के लिए मशहूर राम चरण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वहीं उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी भी अपनी सादगी, ग्रेस और खूबसूरत अंदाज के लिए खूब पसंद की जाती हैं.ऐसे में आइए देखते हैं उनकी 10 फोटोज.

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'पेद्दी' एक्टर राम चरण ने उपासना कामिनेनी से साल 2012 में ग्रैंड वेडिंग की थी.
'पेद्दी' एक्टर राम चरण ने उपासना कामिनेनी से साल 2012 में ग्रैंड वेडिंग की थी.
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कपल तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. दोनों ने साल 2023 में पहले बच्चे का वेलकम किया था. फिर इस साल वो जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स बने.
कपल तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. दोनों ने साल 2023 में पहले बच्चे का वेलकम किया था. फिर इस साल वो जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स बने.
Published at : 05 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Upasana Kamineni Konidela

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