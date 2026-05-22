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Mohanlal Box Office: 'दृश्यम 3' से पहले बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा चुकी हैं मोहनलाल की ये 7 फिल्में
Top 7 Highest Grossing Films Of Mohanlal: आज हम आपके लिए मोहनलाल की उन 7 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी.
मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये क्राइम थ्रिलर फिल्म मोहनलाल के 66वें बर्थडे यानी 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. आज हम आपके लिए मोहनलाल की उन 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी.
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Published at : 22 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :Mohanlal Drishyam 3
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