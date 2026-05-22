इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिल्म 'L2: एम्पुरान' (2025) का, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने डायरेक्टर किया है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने 268.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये मोहनलाल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.