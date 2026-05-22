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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाMohanlal Box Office: 'दृश्यम 3' से पहले बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा चुकी हैं मोहनलाल की ये 7 फिल्में

Mohanlal Box Office: 'दृश्यम 3' से पहले बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा चुकी हैं मोहनलाल की ये 7 फिल्में

Top 7 Highest Grossing Films Of Mohanlal: आज हम आपके लिए मोहनलाल की उन 7 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 06:29 PM (IST)
Top 7 Highest Grossing Films Of Mohanlal: आज हम आपके लिए मोहनलाल की उन 7 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी.

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये क्राइम थ्रिलर फिल्म मोहनलाल के 66वें बर्थडे यानी 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. आज हम आपके लिए मोहनलाल की उन 7 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी.

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इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिल्म 'L2: एम्पुरान' (2025) का, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने डायरेक्टर किया है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने 268.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये मोहनलाल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिल्म 'L2: एम्पुरान' (2025) का, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने डायरेक्टर किया है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने 268.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये मोहनलाल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
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अब बात करते हैं मोहनलाल की फिल्म 'थुडारम' (2025) की. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में शोभना भी लीड रोल में हैं. तरुण मूर्ति इसके डायरेक्टर हैं. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने 222 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
अब बात करते हैं मोहनलाल की फिल्म 'थुडारम' (2025) की. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में शोभना भी लीड रोल में हैं. तरुण मूर्ति इसके डायरेक्टर हैं. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने 222 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 22 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3

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