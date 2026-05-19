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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सितारों का जलवा, जाह्नवी कपूर साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका, राम चरण दिखे स्टाइलिश

'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सितारों का जलवा, जाह्नवी कपूर साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका, राम चरण दिखे स्टाइलिश

Peddi Trailer Launch Event: बीती रात फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लाइमलाइट लूट ली. जाह्नवी कपूरृ और राम चरण ने का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 May 2026 10:18 AM (IST)
Peddi Trailer Launch Event: बीती रात फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लाइमलाइट लूट ली. जाह्नवी कपूरृ और राम चरण ने का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.

रामचरण और जाह्नवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव में लॉन्च किया गया. इवेंट में जाह्नवी कपूर और राम चरण ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका दिल जीत लिया.

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रामचरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. बीती रात मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में एक भव्य कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया.
रामचरण की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. बीती रात मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में एक भव्य कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया.
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इस इवेंट फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. सभी ने साथ में मिलकर पोज दिए.
इस इवेंट फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. सभी ने साथ में मिलकर पोज दिए.
Published at : 19 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi

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