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'पेड्डी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सितारों का जलवा, जाह्नवी कपूर साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका, राम चरण दिखे स्टाइलिश
Peddi Trailer Launch Event: बीती रात फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लाइमलाइट लूट ली. जाह्नवी कपूरृ और राम चरण ने का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
रामचरण और जाह्नवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव में लॉन्च किया गया. इवेंट में जाह्नवी कपूर और राम चरण ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका दिल जीत लिया.
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Published at : 19 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
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