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पोल्का डॉट ड्रेस में बला की खूबसूरत लगीं नयनतारा, आंखों में काजल, बालों में फूल लगाए दिए पोज, देखें तस्वीरें
एक्ट्रेस नयनतारा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत फोटो शेयर की है. तस्वीरों में वो वेस्टर्न लुक में काफी स्टाइलिश दिख रही है. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने पोल्का डॉट ड्रेस पहने अपनी कई दिलकश फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में उनका ये अंदाज देख फैंस दीवाने हो गए है.
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Published at : 16 May 2026 06:54 PM (IST)
Tags :Nayanthara
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