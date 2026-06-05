पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते

NEET UG से लेकर UGC-NET, UP बोर्ड से लेकर रेलवे भर्ती, हर बड़ी परीक्षा लीक के बाद कुछ दिन सुर्खियां, कुछ गिरफ्तारियां, एक जांच कमेटी और फिर... खामोशी. सवाल वही है कि क्या कभी असली सरगना पकड़े गए? क्या किसी को कड़ी सजा मिली? ज्यादातर मामलों में दोषी या तो बरी हो जाते हैं या केस सालों अदालतों में लटकने के बाद दम तोड़ देता है. लेकिन यह सिर्फ एक अखबार की कहानी नहीं है. NCRB के आंकड़े, कई राज्यों के पुलिस रिकॉर्ड और शिक्षा कार्यकर्ताओं के सर्वेक्षण, सब एक ही तस्वीर बयान करते हैं कि भारत में परीक्षा लीक करने वालों के लिए सजा की गारंटी न के बराबर है. आइए एक्सप्लेनर में समझते हैं कि पेपर लीक की इकोलॉजी क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, नया कानून कितना असरदार है और आखिर इस खेल में सजा इतनी दुर्लभ क्यों है?

पेपर लीक अब सिर्फ चोरी नहीं, एक अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी

पहले यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक अब किसी एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट समेत कई पड़तालें दिखाती हैं कि यह एक जैसी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसमें कोचिंग संचालक, प्रिंटिंग प्रेस मालिक, परीक्षा बोर्ड के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन तक शामिल रहते हैं. पेपर लीक का सबसे बड़ा बाजार सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप हैं, जहां एक पेपर की कॉपी मिनटों में हजारों छात्रों तक बेची जाती है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, और हाल की NEET विवाद सबमें वॉट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप की केंद्रीय भूमिका पाई गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अवैध धंधा सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये का है.

आंकड़े क्या कहते हैं: सजा दर 10% से भी कम

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पिछले एक दशक में परीक्षा लीक के जिन मामलों में FIR दर्ज हुई, उनमें से 10 फीसदी से भी कम में दोषसिद्धि हुई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है:

शिक्षा से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों (जिसमें पेपर लीक शामिल है) में चार्जशीट दाखिल होने की दर भले 70% हो, लेकिन सजा की दर मात्र 12-15% रहती है.

मध्य प्रदेश का तो रिकॉर्ड और भी खराब है. 2013 से 2023 के बीच व्यापमं घोटाले को छोड़ दें तो सामान्य पेपर लीक केस में सजा की दर 5% से भी कम पाई गई.

राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक (2022) जैसे हाई-प्रोफाइल केस में 100 से अधिक आरोपी पकड़े गए, लेकिन अब तक सिर्फ 3 को सजा हुई है और वे भी मुख्य आरोपी नहीं थे.

पेपर लीक मामले में सजा इतनी मुश्किल क्यों है?

पेपर लीक के मामले में सजा का सवाल बेहद पेचीदा है. जब कोई बड़ी परीक्षा लीक होती है तो कुछ दिनों तक मीडिया में छाने और कुछ गिरफ्तारियों के बाद असली दोषी अक्सर बच निकलते हैं. इसके पीछे सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से जुड़ी कई परतें हैं जो एक साथ काम करती हैं:

जांच का कमजोर ढांचा और सीमित संसाधन: पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस करती है. अक्सर उनके पास साइबर अपराध, डिजिटल फोरेंसिक और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप की तह तक जाने की एक्सपर्टीज नहीं होती. आज का पेपर लीक का खेल वॉट्सऐप, टेलीग्राम और डार्क वेब पर चलता है, लेकिन जांच एजेंसियां पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहती हैं. दूसरी समस्या यह है कि लीक की साजिश अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली होती है. यानी सर्वर कहीं और, खरीदार कहीं और बिचौलिया कहीं और. स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित होता है और अंतर-राज्यीय समन्वय में समय और सबूत दोनों खो जाते हैं.

पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस करती है. अक्सर उनके पास साइबर अपराध, डिजिटल फोरेंसिक और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप की तह तक जाने की एक्सपर्टीज नहीं होती. आज का पेपर लीक का खेल वॉट्सऐप, टेलीग्राम और डार्क वेब पर चलता है, लेकिन जांच एजेंसियां पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहती हैं. दूसरी समस्या यह है कि लीक की साजिश अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली होती है. यानी सर्वर कहीं और, खरीदार कहीं और बिचौलिया कहीं और. स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित होता है और अंतर-राज्यीय समन्वय में समय और सबूत दोनों खो जाते हैं. राजनीतिक संरक्षण और प्रभाव: कई पेपर लीक मामलों में जांच की दिशा ऊपर से तय होती है. जब आरोपियों का ताल्लुक नेता या नौकरशाह से निकलता है तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कई उदाहरण हैं जहां नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी सालों टाली गई, या चार्जशीट ही दाखिल नहीं की गई. जांच अधिकारी के तबादले, फाइलों का गुम हो जाना और गवाहों का मुकर जाना इस खेल के आम लक्षण हैं.

कई पेपर लीक मामलों में जांच की दिशा ऊपर से तय होती है. जब आरोपियों का ताल्लुक नेता या नौकरशाह से निकलता है तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कई उदाहरण हैं जहां नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी सालों टाली गई, या चार्जशीट ही दाखिल नहीं की गई. जांच अधिकारी के तबादले, फाइलों का गुम हो जाना और गवाहों का मुकर जाना इस खेल के आम लक्षण हैं. सबूतों का अभाव और गवाहों का न होना: पेपर लीक का अपराध डिजिटल होता है और सबूत बहुत नाजुक होते हैं. फोन, लैपटॉप और सर्वर से डेटा डिलीट कर देना या एन्क्रिप्ट कर देना आम बात है. अक्सर पुलिस जब तक कार्रवाई करे, तब तक सबूत नष्ट किए जा चुके होते हैं. दूसरी ओर, छात्र और अभिभावक डर के मारे गवाही देने से कतराते हैं. जिन छात्रों ने पैसा देकर पेपर खरीदा होता है, वे भी खुद को फंसाने के डर से चुप रहते हैं. ऐसे में अदालत में अपराध सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आरोपी उचित संदेह के लाभ पर बरी हो जाते हैं.

पेपर लीक का अपराध डिजिटल होता है और सबूत बहुत नाजुक होते हैं. फोन, लैपटॉप और सर्वर से डेटा डिलीट कर देना या एन्क्रिप्ट कर देना आम बात है. अक्सर पुलिस जब तक कार्रवाई करे, तब तक सबूत नष्ट किए जा चुके होते हैं. दूसरी ओर, छात्र और अभिभावक डर के मारे गवाही देने से कतराते हैं. जिन छात्रों ने पैसा देकर पेपर खरीदा होता है, वे भी खुद को फंसाने के डर से चुप रहते हैं. ऐसे में अदालत में अपराध सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आरोपी उचित संदेह के लाभ पर बरी हो जाते हैं. न्यायिक प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार: भारत में एक मुकदमे को निपटने में औसतन 6 से 10 साल लग जाते हैं. पेपर लीक के केस भी इससे अछूते नहीं हैं. इतने लंबे समय में गवाह मुकर जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और पीड़ितों की रुचि खत्म हो जाती है. जांच और मुकदमे की यही सुस्त रफ्तार आरोपियों के लिए सबसे बड़ी ढाल है. जब तक फैसला आता है, उनका करियर और जीवन कहीं और आगे बढ़ चुका होता है और सजा का डर खत्म हो जाता है.

भारत में एक मुकदमे को निपटने में औसतन 6 से 10 साल लग जाते हैं. पेपर लीक के केस भी इससे अछूते नहीं हैं. इतने लंबे समय में गवाह मुकर जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और पीड़ितों की रुचि खत्म हो जाती है. जांच और मुकदमे की यही सुस्त रफ्तार आरोपियों के लिए सबसे बड़ी ढाल है. जब तक फैसला आता है, उनका करियर और जीवन कहीं और आगे बढ़ चुका होता है और सजा का डर खत्म हो जाता है. नए कानून की सीमाएं: 2024 का 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम' कागजों पर बहुत सख्त है, 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना. लेकिन इसमें जांच की समय-सीमा तय नहीं है, न ही फास्ट-ट्रैक सुनवाई का अनिवार्य प्रावधान है. सबसे अहम बात, कानून चाहे जितना सख्त हो, अगर उसे लागू करने वाली मशीनरी (पुलिस, अभियोजन, न्यायालय) में वही पुरानी खामियां हैं तो नतीजा वही रहेगा.

2024 का 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम' कागजों पर बहुत सख्त है, 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना. लेकिन इसमें जांच की समय-सीमा तय नहीं है, न ही फास्ट-ट्रैक सुनवाई का अनिवार्य प्रावधान है. सबसे अहम बात, कानून चाहे जितना सख्त हो, अगर उसे लागू करने वाली मशीनरी (पुलिस, अभियोजन, न्यायालय) में वही पुरानी खामियां हैं तो नतीजा वही रहेगा. पीड़ित छात्र असंगठित और कमजोर: पेपर लीक के शिकार लाखों छात्र और अभिभावक बिखरे हुए होते हैं. उनके पास न तो कानूनी लड़ाई के लिए पैसे होते हैं, न ही सामूहिक आवाज उठाने का कोई मजबूत मंच. नतीजतन, सरकार और जांच एजेंसियों पर जनता का दबाव कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकता और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है. जब पीड़ित ही न्याय की मांग छोड़ देते हैं, तो दोषियों को सजा दिलाना और भी मुश्किल हो जाता है.

नया कानून: 2024 का एक्ट कितना कारगर?

जून 2024 में केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम’ लागू किया, जिसमें पेपर लीक को संगठित अपराध मानते हुए 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है. यह कानून पहले से बेहतर है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. कानून लागू होने के बाद भी 2025-26 में कई बड़ी लीक हुईं. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ PSC और अगस्त 2025 में CSIR-UGC NET तक.

इनमें से किसी में भी अब तक वह कड़ी सजा नहीं सुनाई गई जिसका प्रावधान है. कानून की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें जांच की समय-सीमा तय नहीं है और न ही पीड़ित छात्रों को मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान है. कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक जांच एजेंसियों की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं बढ़ती, तब तक यह कानून भी कागजी शेर ही रहेगा.

छात्रों पर असर: एक साल बर्बाद, खतरे में करियर

लीक का सबसे बड़ा दंश झेलते हैं वे लाखों छात्र जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की. NEET PG 2025 लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे लगभग 2 लाख मेडिकल स्नातकों का एक साल प्रभावित हुआ. शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और विभिन्न राज्यों की TET लीक से अभ्यर्थियों को बार-बार फीस भरनी पड़ती है और नौकरी का इंतजार लंबा होता जाता है. सबसे भयावह स्थिति तब होती है जब छात्र मानसिक दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ऐसे कई मामले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इनके लिए व्यवस्था ने कभी जवाबदेही नहीं ली.

क्या बदलाव हो सकता है?

जांच का केंद्रीकरण और विशेषज्ञता: पेपर लीक के सभी मामलों की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी या साइबर एक्सपर्ट्स वाली राज्य इकाई को सौंपी जाए.

पेपर लीक के सभी मामलों की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी या साइबर एक्सपर्ट्स वाली राज्य इकाई को सौंपी जाए. फास्ट-ट्रैक अदालतें: मामलों का निपटारा एक साल के भीतर अनिवार्य किया जाए ताकि सबूत ठंडे न पड़ें.

मामलों का निपटारा एक साल के भीतर अनिवार्य किया जाए ताकि सबूत ठंडे न पड़ें. परीक्षा बोर्डों का डिजिटलीकरण: पेपर परिवहन और छपाई पूरी तरह एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रक्रिया से हो, जिसमें हर चरण की GPS ट्रैकिंग हो.

पेपर परिवहन और छपाई पूरी तरह एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रक्रिया से हो, जिसमें हर चरण की GPS ट्रैकिंग हो. सख्त प्रशासनिक कार्रवाई: लीक में संलिप्त किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा तुरंत समाप्त की जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा चले.

लीक में संलिप्त किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा तुरंत समाप्त की जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा चले. छात्रों को न्याय: परीक्षा रद्द होने पर न केवल फीस लौटाई जाए बल्कि एकमुश्त मुआवजा और अगली परीक्षा में प्राथमिकता देने की व्यवस्था हो.

पेपर लीक का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सजा का डर नहीं होगा. भारत में परीक्षा माफिया एक संरक्षित प्रजाति की तरह पनप रहा है. कानून बनाना आधी लड़ाई है. असली लड़ाई जांच, अभियोजन और सजा की प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाने की है. तब तक, हर लीक के बाद 'दोषियों पर कार्रवाई होगी' का आश्वासन सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा.

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