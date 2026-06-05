'पेड्डी' से 'गीता गोविंदम' तक, जब पर्दे पर दिखा प्यार का जादू, तो साउथ की इन जोड़ियों पर फिदा हुए फैंस

पेड्डी - हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में रामचरण एक खिलाड़ी और पहलवान के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. वहीं जाह्नवी 'अचियम्मा' की भूमिका में हैं. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार लग रही हैं.