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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'पेड्डी' से 'गीता गोविंदम' तक, जब पर्दे पर दिखा प्यार का जादू, तो साउथ की इन जोड़ियों पर फिदा हुए फैंस

'पेड्डी' से 'गीता गोविंदम' तक, जब पर्दे पर दिखा प्यार का जादू, तो साउथ की इन जोड़ियों पर फिदा हुए फैंस

Best On Screen South Couples: हाल ही में आई 'पेड्डी' में रामचरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jun 2026 09:58 PM (IST)
Best On Screen South Couples: हाल ही में आई 'पेड्डी' में रामचरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिसमें रामचरण और जाह्नवी कपूर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. हालांकि साउथ की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिसे लोग फिल्मों में बार-बार देखना चाहते हैं. इसी बीच आइए इन जोड़ियों और फिल्मों के बारे में जानते हैं.

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पेड्डी - हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में रामचरण एक खिलाड़ी और पहलवान के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. वहीं जाह्नवी 'अचियम्मा' की भूमिका में हैं. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार लग रही हैं.
पेड्डी - हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में रामचरण एक खिलाड़ी और पहलवान के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. वहीं जाह्नवी 'अचियम्मा' की भूमिका में हैं. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार लग रही हैं.
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सीता रामम (अमेजन प्राइम वीडियो) - इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की जोड़ी और केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता हैं. आज भी ये फिल्म लोग ओटीटी पर देखना पसन्द करते हैं.
सीता रामम (अमेजन प्राइम वीडियो) - इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की जोड़ी और केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता हैं. आज भी ये फिल्म लोग ओटीटी पर देखना पसन्द करते हैं.
Published at : 05 Jun 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi

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