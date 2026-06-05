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'पेड्डी' से 'गीता गोविंदम' तक, जब पर्दे पर दिखा प्यार का जादू, तो साउथ की इन जोड़ियों पर फिदा हुए फैंस
Best On Screen South Couples: हाल ही में आई 'पेड्डी' में रामचरण और जाह्नवी कपूर की जोड़ी खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिसमें रामचरण और जाह्नवी कपूर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. हालांकि साउथ की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिसे लोग फिल्मों में बार-बार देखना चाहते हैं. इसी बीच आइए इन जोड़ियों और फिल्मों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 09:58 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
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