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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअलीबाग में यश-राधिका खरीदी करोड़ों की सी-फेसिंग प्रॉपर्टी, शाहरुख और विराट समेत इन बॉलीवुड सितारों के बने पड़ोसी

अलीबाग में यश-राधिका खरीदी करोड़ों की सी-फेसिंग प्रॉपर्टी, शाहरुख और विराट समेत इन बॉलीवुड सितारों के बने पड़ोसी

Yash New Property: सुपरस्टार यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित ने अलीबाग में 24 करोड़ रुपये की प्रीमियम बीचफ्रंट प्रॉपर्टी खरीदी है. इस निवेश के बाद यश बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के बीच आ गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 11:01 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार यश एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने और उनकी पत्नी राधिका पंडित ने महाराष्ट्र के अलीबाग में एक प्रीमियम बीचफ्रंट प्रॉपर्टी खरीदी हैं. इस एरिया में बॉलीवुड के कई सेलेब्स और बड़ी हस्तियां कई सालों से रह रहे हैं. अलीबाग का ये एरिया बहुत ही शानदार और खूबसूरत हैं, जिसे सेलेब्स बहुत पसंद करते हैं.

यश ने खरीदी कृषि जमीन 

बिजनेस स्टैंडर्ड और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लायसेस फोरस की रिपोर्ट के अनुसार, यश और राधिका ने रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के कमाथ गांव में दो सटे हुए खेती के जमीन के लिए प्लॉट खरीदा हैं. इसकी रजिस्ट्रेशन 18 मई को हुई हैं, जो करीब 24 करोड़ रुपये की है. इस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने 1.44 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी में दिए है.

वहीं, 60 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 5,200 रुपये डॉक्यूमेंट के लिए जमा किए हैं. ये प्रॉपर्टी एक एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसकी सरकारी वैल्यूएशन दर 3,750 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. दोनों प्लॉट्स को मिलाकर ये कुल 5,289 वर्ग मीटर तक फैला है. 

 
 
 
 
 
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अलीबाग में है ये सितारे

वहीं बात करें बॉलीवुड सेलेब्स की, तो यहां शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन जैसे कई सितारे मौजूद हैं. इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अलावा यश के पास कर्नाटक में एक फॉर्महाउस भी है. 

 
 
 
 
 
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यश की आने वाले फिल्म

बता दें कि यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में है, जो मार्च में रिलीज होने वाली थी. हालांकि बाद में इसे जून में रिलीज करने का फैसला किया गया. लेकिन मेकर्स ने फिर से इसे टाल दिया है और अब तक इसकी घोषणा नहीं की हैं. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 11:01 PM (IST)
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