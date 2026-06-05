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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video

चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video

सीजेआई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कबेक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर एक लेक्चर दिया. उसी दौरान का एक वीडियो सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 05 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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लंदन की यूनिवर्सिटी के एक आयोजन में सीजेआई सूर्यकांत ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की. ऐसे में वहां लोगों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. उनसे कुछ लोग भारत में कथित तौर पर असमहमति को दबाए जाने को लेकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, तभी एंकर ने इस तरह के सवाल को टॉपिक से इतर बताया. 

सीजेआई ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कबेक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर एक लेक्चर दिया. इस दौरान सवाल पूछे जाने और स्टूडेंट के चिल्लाने हमें थोड़ी इज्जत दो प्लीज का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो इंटरेक्टिव सेशन के दौरान का है. इसे सीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने शेयर किया है. 

ये भी पढ़ें: Firhad Hakim Resignation: 'यह सिर्फ कुर्सी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है', मेयर पद छोड़ने के बाद भावुक हुए फिरहाद हकीम

वीडियो में क्या है? 

जिस वीडियो को शेयर किया गया है, उनमें बातचीत बेहद ही तनावपूर्ण है. यहां एक इवेंट में शामिल हुए शख्स ने सीजेआई से कहा कि हिज लॉर्डशिप ने एआई से जुड़ी डेमोक्रेसी की रक्षा करने के भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बहुत कुछ जरूरी बातें कही है. अब हम देश और इंटरनेशनल लेवल पर कई लीगल ऑब्जर्वर से सुन रहे हैं कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती दुश्मनी को लेकर बहुत चिंता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह दुश्मनी कुछ हद तक हिज लॉर्डशिप के भाषण में भी दिख रही है. इसे बहुत अच्छे से पब्लिसाइज किया गया है. इसपर इवेंट कंडक्ट करा रहे एंकर ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ मुझे अफसोस है कि मैं यह सवाल नहीं उठा पाऊंगा. यह टॉपिक एआई और इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा है. बहुत अफसोस है. मुझे बहुत अफसोस है. हमें इसे एडिट करना होगा. CJI कांत छह दिन के UK दौरे पर हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
CJI London CJP
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