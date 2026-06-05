लंदन की यूनिवर्सिटी के एक आयोजन में सीजेआई सूर्यकांत ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की. ऐसे में वहां लोगों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. उनसे कुछ लोग भारत में कथित तौर पर असमहमति को दबाए जाने को लेकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, तभी एंकर ने इस तरह के सवाल को टॉपिक से इतर बताया.

सीजेआई ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बर्कबेक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर एक लेक्चर दिया. इस दौरान सवाल पूछे जाने और स्टूडेंट के चिल्लाने हमें थोड़ी इज्जत दो प्लीज का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो इंटरेक्टिव सेशन के दौरान का है. इसे सीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने शेयर किया है.

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वीडियो में क्या है?

जिस वीडियो को शेयर किया गया है, उनमें बातचीत बेहद ही तनावपूर्ण है. यहां एक इवेंट में शामिल हुए शख्स ने सीजेआई से कहा कि हिज लॉर्डशिप ने एआई से जुड़ी डेमोक्रेसी की रक्षा करने के भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बहुत कुछ जरूरी बातें कही है. अब हम देश और इंटरनेशनल लेवल पर कई लीगल ऑब्जर्वर से सुन रहे हैं कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती दुश्मनी को लेकर बहुत चिंता है.

London, United Kingdom: Chief Justice of India Surya Kant delivered the inaugural address at the 4th International Conference on “Arbitrating Indo-UK Commercial Disputes: ADR as a Catalyst for Strengthening India-UK Economic Partnership” at Church House Westminster, London. The… pic.twitter.com/qmTAH2CsTf — IANS (@ians_india) June 5, 2026

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह दुश्मनी कुछ हद तक हिज लॉर्डशिप के भाषण में भी दिख रही है. इसे बहुत अच्छे से पब्लिसाइज किया गया है. इसपर इवेंट कंडक्ट करा रहे एंकर ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ मुझे अफसोस है कि मैं यह सवाल नहीं उठा पाऊंगा. यह टॉपिक एआई और इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा है. बहुत अफसोस है. मुझे बहुत अफसोस है. हमें इसे एडिट करना होगा. CJI कांत छह दिन के UK दौरे पर हैं.

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