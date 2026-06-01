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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमासुपरस्टार से किसान बने मोहनलाल, आधे एकड़ जमीन में बसाया ऑर्गेनिक फार्म, देखिए उनकी हरी-भरी दुनिया

सुपरस्टार से किसान बने मोहनलाल, आधे एकड़ जमीन में बसाया ऑर्गेनिक फार्म, देखिए उनकी हरी-भरी दुनिया

Mohanlal Organic Farming: मलयालम एक्टर मोहनलाल सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अपनी खास पहचान बना चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके ग्रीन हेवन और खेती की पूरी कहानी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Mohanlal Organic Farming: मलयालम एक्टर मोहनलाल सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अपनी खास पहचान बना चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके ग्रीन हेवन और खेती की पूरी कहानी.

मलयालम इंडस्ट्री के एक्टर मोहनलाल अपनी शानदार एक्टिंग और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. 45 साल से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं और करोड़ों फैंस का दिल जीता है. लेकिन फिल्मों से अलग उनकी एक और खास पहचान है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. दरअसल, मोहनलाल को ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक है. कोरोना लॉकडाउन के समय उन्होंने अपने इस शौक को और आगे बढ़ाया और घर के पास एक खूबसूरत ऑर्गेनिक फार्म तैयार किया.

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मोहनलाल सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं हैं. उन्हें थिएटर, संगीत, बिजनेस और मैजिक जैसी कई चीजों में रुचि है. इन्हीं शौकों में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शामिल है.
मोहनलाल सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं हैं. उन्हें थिएटर, संगीत, बिजनेस और मैजिक जैसी कई चीजों में रुचि है. इन्हीं शौकों में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शामिल है.
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कोरोना के समय जब फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पूरी तरह बंद हो गई थी, तब मोहनलाल ने अपना ज्यादातर समय खेती को दिया. उन्होंने इस दौरान अपने फार्म की देखभाल की.
कोरोना के समय जब फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पूरी तरह बंद हो गई थी, तब मोहनलाल ने अपना ज्यादातर समय खेती को दिया. उन्होंने इस दौरान अपने फार्म की देखभाल की.
Published at : 01 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Organic Farming

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