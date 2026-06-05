हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में आईं पूनम ढिल्लों, एक्टर के पिता ने जताया आभार

'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में आईं पूनम ढिल्लों, एक्टर के पिता ने जताया आभार

Poonam Dhillon Statement: 'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है. इस बीच CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने खुलासा किया कि रणवीर के पिता ने उनका धन्यवाद किया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ जारी नॉन-कोऑपरेशन निर्देश वापस ले लिया हैं. इसी बीच इस मामले पर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि फरहान अख्तर या एक्सेल एंटरटेनमेंट के खिलाफ उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है.

पूनम ढिल्लों ने दिया बयान

वैरायटी इंडिया से बातचीत में पूनम ढिल्लों ने कहा, रणवीर के पिता ने हमारे समर्थन के लिए मुझे धन्यवाद दिया. हमने उनसे स्थिति को समझने के लिए बात की. उन्होंने बताया कि उनकी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ लगातार बातचीत चल रही थी और वे फरहान अख्तर तथा एक्सेल की पूरी टीम के करीब हैं. उनकी तरफ से किसी के लिए कोई नाराजगी या दुश्मनी नहीं है.' 

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे पूछा था कि क्या CINTAA किसी तरह उनकी मदद कर सकता है. लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे और वो खुद ही मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में थे. तकनीकी रूप से उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं थी. मुझे खुशी है कि ये मामला पॉजिटिव तरीके से सुलझ गया.'

ये भी पढ़ें: Peddi Box Office Day 2: दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का जलवा बरकरार, 100 करोड़ के क्लब से है इतनी दूर, जानें कलेक्शन

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि साल 2023 में फरहान अख्तर ने घोषणा की थी कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह, शाहरुख खान की जगह लीड रोल निभाने वाले थे. हालांकि फिल्म में देरी के कारण रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच मतभेद की खबरें सामने आने लगीं. मामला तब और बढ़ गया जब FWICE ने रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का निर्देश जारी करते हुए फिल्म निर्माताओं से उनके साथ काम न करने की अपील की. हालांकि अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया.

इस विवाद के बीच रणवीर सिंह ने FWICE को कानूनी नोटिस भी भेजा था. FWICE अध्यक्ष बी.एन. तिवारी के मुताबिक, नोटिस में रणवीर ने उनके खिलाफ जारी नॉन-कोऑपरेशन निर्देश को चुनौती दी थी और 48 घंटे के भीतर उसे वापस लेने की मांग की थी. हालांकि तिवारी का दावा है कि फेडरेशन ने कानूनी नोटिस मिलने से पहले ही अपना फैसला वापस लेने का निर्णय कर लिया था. फिलहाल यह पूरा विवाद सुलझ चुका है.

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी

और पढ़ें
Published at : 05 Jun 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Poonam Dhillon Ranveer SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में आईं पूनम ढिल्लों, एक्टर के पिता ने जताया आभार
'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के सपोर्ट में आईं पूनम ढिल्लों, एक्टर के पिता ने जताया आभार
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'आज भी ब्लैक हार्ट है...', शिल्पा शिंदे के सपोर्ट में अर्शी खान, हिना खान पर साधा निशाना
Live: 'आज भी ब्लैक हार्ट है...', शिल्पा शिंदे के सपोर्ट में अर्शी खान, हिना खान पर साधा निशाना
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का कुल कलेक्शन
फ्राइडे को 'पेद्दी' का पलड़ा भारी, जानें- 'बंदर' और 'है जवानी तो इश्क होना है' का कुल कलेक्शन
बॉलीवुड
'सोशल मीडिया ने मोहब्बत को मुश्किल बना दिया है' देखिए ऐसा क्यों बोले निर्देशक इम्तियाज अली!
'सोशल मीडिया ने मोहब्बत को मुश्किल बना दिया है' देखिए ऐसा क्यों बोले निर्देशक इम्तियाज अली!
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
ABP Report | FIR ON Khan Sir : मुसीबत में फसें खान सर | Khan Sir controversy | Patna Police
UP Encounter | Mahadangal: 2027 चुनाव से पहले ही अखिलेश vs योगी! | Ghaziabad Breaking Khora | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या पार्टी पर अपना कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
क्या पार्टी पर कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
बिहार
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
विश्व
चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
सीजेआई के UK प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
क्रिकेट
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
एग्रीकल्चर
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget