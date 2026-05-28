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साई पल्लवी से लेकर श्रीलीला तक, साउथ सिनेमा की इन अभिनेत्रियों के पास है डॉक्टरी की डिग्री
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले मेडिकल की पढ़ाई की थी. जानिए इन अभिनेत्रियों के डॉक्टर बनने से लेकर फिल्मी सफर की दिलचस्प कहानी.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई और मेहनत से भी लोगों को प्रभावित किया है. आज ये अभिनेत्रियां बड़े पर्दे पर राज कर रही हैं, लेकिन फिल्मों में आने से पहले इनका सपना डॉक्टर बनने का था. किसी ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, तो किसी ने डेंटिस्ट की पढ़ाई पूरी की. मेडिकल जैसी मुश्किल पढ़ाई के बीच इन एक्ट्रेसेस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और दोनों जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से संभाला. इसी बीच आइए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने डॉक्टरी से फिल्मों तक सफर पूरा किया.
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Published at : 28 May 2026 12:07 PM (IST)
Tags :South Actress Sai Pallavi Sreeleela
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