साई पल्लवी से लेकर श्रीलीला तक, साउथ सिनेमा की इन अभिनेत्रियों के पास है डॉक्टरी की डिग्री

अदिति शंकर - मशहूर डायरेक्टर एस शंकर की बेटी अदिति ने फिल्मों में आने से पहले रामचंद्र यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. अदिति ने विरुमन से अपने एक्टिंग की शुरुआत की. कम समय में ही अदिति ने अपनी क्यूट पर्सनैलिटी और शानदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच खास पहचान बना ली. फिल्मों में आने के बाद भी अदिति हमेशा डॉक्टर लाइफ से जुड़ी तस्वीरें और यादें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.