हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा70 साल के इस एक्टर की फिल्म ने सिनेमाघरों में ला दी सुनामी, महज 48 घंटों में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश

70 साल के इस एक्टर की फिल्म ने सिनेमाघरों में ला दी सुनामी, महज 48 घंटों में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश

यंग एक्टर्स जहां बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म के लिए तरह रहे हैं, वहीं 70 साल के एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी है. महज 48 घंटे में इस एक्टर ने बड़े-बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 05:29 PM (IST)
आज जहां कई टॉप एक्टर्स एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं. वहीं,साउथ के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी ने 70 साल की उम्र में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं. मकर संक्रांति पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है.

चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू'ने महज 48 घंटों में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की ऐसी बारिश की है कि ट्रेड एनालिस्ट्स भी हैरान हो गए हैं.जैसे ही एक्टर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म का कलेक्शन सामने आया कई लोग हैरान रह गए.
चलिए जानते हैं कि चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू'ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया था और ये फिल्म अब तक कितनी कमाई कर चुकी है.
Published at : 19 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Chiranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
