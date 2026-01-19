एक्सप्लोरर
70 साल के इस एक्टर की फिल्म ने सिनेमाघरों में ला दी सुनामी, महज 48 घंटों में बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश
यंग एक्टर्स जहां बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म के लिए तरह रहे हैं, वहीं 70 साल के एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी है. महज 48 घंटे में इस एक्टर ने बड़े-बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा दिए हैं.
आज जहां कई टॉप एक्टर्स एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं. वहीं,साउथ के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी ने 70 साल की उम्र में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं. मकर संक्रांति पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है.
Published at : 19 Jan 2026 05:29 PM (IST)
साउथ सिनेमा
