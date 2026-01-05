हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'द राजा साब' के इवेंट में छाया हसीनाओं का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें

The Raja Saab Event: 'द राजा साब' के प्री-रिलीज इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट का जलवा देखने को मिला. मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल ने अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Jan 2026 07:37 PM (IST)
प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. इससे पहले आज फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट होस्ट किया गया जिसमें फिल्म की एक्ट्रेसेस का लुक देखते बना. मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल ने सभी को अपनी अदाओं का कायल कर लिया.

'द राजा साब' एक्ट्रेस निधि अग्रवाल इवेंट में गोल्डन कलर का ऑफ शोल्डर हाई स्लिट ड्रेस कैरी करती नजर आईं. इसमें एक्ट्रेस बेहद गॉर्जियस दिख रही थीं.
इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ईयररिंग्स पहनी थी जो उनकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे. वहीं गोल्डन हील्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
Published at : 05 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Prabhas Malavika Mohanan Nidhhi Agerwal The Raja Saab

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

