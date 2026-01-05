एक्सप्लोरर
'द राजा साब' के इवेंट में छाया हसीनाओं का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें
The Raja Saab Event: 'द राजा साब' के प्री-रिलीज इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट का जलवा देखने को मिला. मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल ने अपने ग्लैमरस लुक से लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. इससे पहले आज फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट होस्ट किया गया जिसमें फिल्म की एक्ट्रेसेस का लुक देखते बना. मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल ने सभी को अपनी अदाओं का कायल कर लिया.
1/12
2/12
Published at : 05 Jan 2026 07:25 PM (IST)
साउथ सिनेमा
12 Photos
'द राजा साब' के इवेंट में छाया हसीनाओं का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा
साउथ सिनेमा
8 Photos
राज निदिमोरू संग विदेश में हनीमून मना रहीं सामंथा प्रभु, तस्वीरों में दिखाई खूबसूरत झलकियां
साउथ सिनेमा
7 Photos
कितनी करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं साउथ सुपरस्टार मोहनलाल? यहां जानिए उनकी नेटवर्थ
साउथ सिनेमा
8 Photos
'दृश्यम 3' रिलीज से पहले, OTT पर देख लें मोहनलाल की वो 5 सुपरहिट फिल्में, जिन्होंने बदली किस्मत
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रियंका से बॉबी देओल तक, साल 2026 में साउथ फिल्मों में नजर आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स
साउथ सिनेमा
8 Photos
2025 की अंडररेटेड मलयालम फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए, नोट कर लें पूरी लिस्ट
साउथ सिनेमा
8 Photos
कैसा रहा सामंथा के लिए 2025, पति राज निदिमोरु संग शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, लिखा थैंकफुल नोट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement
साउथ सिनेमा
12 Photos
'द राजा साब' के इवेंट में छाया हसीनाओं का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा