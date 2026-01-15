यश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमायश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल

Film Toxic: यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. फिल्म में इंटीमेट सीन्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध जताया. वहीं यश से पहले भी कई सेलेब्स ने ऑनस्क्रीन इंटीमेट सीन दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं. यश की ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. दरअसल फिल्म के टीजर ने कई इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं. बता दे यश से पहले भी कई सितारों ने ऑनस्क्रीन इंटीमेट सीन्स दिए है.

साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. फिल्म के टीजर में इंटीमेट सीन्स दिखाए गए, जिसे लेकर पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध जताया.
विवादों के बीच यश का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिल्म में कभी ऐसे सीन्स नहीं करेंगे, जिसे उनके मां-बाप ना देख पाएं.
Published at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Kajol Tamannaah Bhatia Yash Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups

ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
