एक्सप्लोरर
यश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल
Film Toxic: यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. फिल्म में इंटीमेट सीन्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध जताया. वहीं यश से पहले भी कई सेलेब्स ने ऑनस्क्रीन इंटीमेट सीन दिए हैं.
साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं. यश की ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. दरअसल फिल्म के टीजर ने कई इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं. बता दे यश से पहले भी कई सितारों ने ऑनस्क्रीन इंटीमेट सीन्स दिए है.
1/9
2/9
Published at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
साउथ सिनेमा
9 Photos
यश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास की इन टॉप 7 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ाया था गर्दा, कमाई से हिला डाला था बॉक्स ऑफिस
साउथ सिनेमा
7 Photos
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
साउथ सिनेमा
10 Photos
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
साउथ सिनेमा
7 Photos
इन 5 फिल्मों की बदौलत यश बने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
साउथ सिनेमा
12 Photos
'द राजा साब' के इवेंट में छाया हसीनाओं का ग्लैमरस लुक, तस्वीरों ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement
साउथ सिनेमा
9 Photos
यश ही नहीं, इन सितारों ने भी तोड़ी झिझक, ऑनस्क्रीन दिए इंटीमेट सीन, लिस्ट में काजोल का भी नाम है शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion