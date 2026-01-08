इन 5 फिल्मों की बदौलत यश बने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

केजीएफ: चैप्टर 1 (अमेजन प्राइम वीडियो)- सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने यश को पैन इंडिया पहचान दिलाई. साल 2018 में रिलीज हुई ‘केजीएफ: चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. सोने की खदानों की कहानी दमदार एक्शन और यश के रॉकी भाई वाले अंदाज ने लोगों को दीवाना बना दिया था.