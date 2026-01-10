यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर

इस फिल्म से कियारा आडवाणी का पहला लुक जारी किया. इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने ऑफ शोल्डर हाई स्लिट गाउन पहना हुआ है. रैंप वॉक करते हुए वह रो रही हैं. उनके चेहरे पर आंसू के निशान हैं. कियारा फिल्म में नादिया का रोल प्ले करेंगी.