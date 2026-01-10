एक्सप्लोरर
यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर
Toxic Film Female Cast: यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे है. इस फिल्म में उनके साथ पांच हसीनाएं धमाल मचाती दिखेंगी. आइए जानते है कौन किस किरदार में नजर आएगा.
सुपस्टार यश इन दिनों अपनी अपकिमंग 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी पांच हसीनाएं नजर आएंगी, जो फिल्म में दमदार और अलग-अलग किरदार निभाकर बवाल मचाने वाली हैं, इनके फर्स्ट लुक जारी हो चुके हैं और सभी के किरदार दमदार दिख रहे हैं.
Published at : 10 Jan 2026 05:25 PM (IST)
