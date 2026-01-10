हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यश की टॉक्सिक में ये पांच हसीनाएं काटेंगी बवाल, जाने कौन किस किरदार में आएगा नजर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 05:25 PM (IST)
Toxic Film Female Cast: यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे है. इस फिल्म में उनके साथ पांच हसीनाएं धमाल मचाती दिखेंगी. आइए जानते है कौन किस किरदार में नजर आएगा.

सुपस्टार यश इन दिनों अपनी अपकिमंग 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी पांच हसीनाएं नजर आएंगी, जो फिल्म में दमदार और अलग-अलग किरदार निभाकर बवाल मचाने वाली हैं, इनके फर्स्ट लुक जारी हो चुके हैं और सभी के किरदार दमदार दिख रहे हैं.

यश अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं, जो एक दमदार, स्टाइलिश और डार्क कैरेक्टर है, जिसमें वो एक्शन और गैंगस्टर अवतार में दिखेंगे.
इस फिल्म से कियारा आडवाणी का पहला लुक जारी किया. इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने ऑफ शोल्डर हाई स्लिट गाउन पहना हुआ है. रैंप वॉक करते हुए वह रो रही हैं. उनके चेहरे पर आंसू के निशान हैं. कियारा फिल्म में नादिया का रोल प्ले करेंगी.
