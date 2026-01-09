हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला

Toxic Star Cast Fees: 'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फोर ग्रोनअप्स' की स्टार कास्ट की फीस से पर्दा उठ गया है. यश ने फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस ली है, वहीं बाकी एक्ट्रेसेस ने भी मोटी रकम वसूल की है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 09 Jan 2026 10:47 PM (IST)
'टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोनअप्स' 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. फिल्म में यश लीड रोल में हैं, वहीं फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत जैसी हसीनाएं भी अहम रोल में हैं. आइए जानते हैं 'टॉक्सिक' में अपने रोल के लिए किसने कितनी फीस ली है.

सुपरस्टार यश 'टॉक्सिक' में राया का रोल अदा करने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने करोड़ों की रकम वसूल की है.
हॉटरफ्लाई की रिपोर्ट के मुताबिक यश को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस दी गई है. उन्होंने अपने किरदार के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.
Published at : 09 Jan 2026 10:40 PM (IST)
Kiara Advani Yash Toxic Toxic Star Cast Fees

साउथ सिनेमा

