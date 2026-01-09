एक्सप्लोरर
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
Mamitha Baiju Photos: साउथ स्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में ममिता बैजू भी नजर आएंगी. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद क्लासी हैं और अपने देसी लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
'जन नायकन' थलापति विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म है. पहले फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसकी रिलीज होल्ड कर दी गई है. इस फिल्म में एक्ट्रेस ममिता बैजू ने विजय की गोद ली हुई बेटी का किरदार निभाया है. फिल्म में सीधी-सादी दिखने वाली ममिता रियल लाइफ में काफी फैशनेबल हैं.
Published at : 09 Jan 2026 08:15 PM (IST)
