प्रभास की इन टॉप 7 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ाया था गर्दा, कमाई से हिला डाला था बॉक्स ऑफिस
Prabhas Top 7 Films: प्रभास इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म द राजा साब को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच आज हम एक्टर की टॉप 7 फिल्में लेकर आएं हैं, जिन्होनें ओपनिंग डे पर धमाल मचा दिया था.
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्म द राजा साब को लेकर खबरों में बने हुए हैं. फिल्म ने ओपनिंग डे की कमाई से बेशक धुरंधर को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन ये कलेक्शन एक्टर की पिछली कुछ फिल्मों की कमाई से भी आधा है. प्रभास की पिछली रिलीज हुई इन फिल्मों ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. आइए जानते हैं उनकी इन फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन कितना है.
