प्रभास की इन टॉप 7 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ाया था गर्दा, कमाई से हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली 2 साल 2017 में रिलीज हुई थी. उस समय फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था. इस फिल्म को देखने के लिए भारी संखया में लोग पहुंचे थे और सिर्फ भारत में फिल्म के पहले दिन का नेट कलेक्शन 121 करोड़ था. हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम भाषा का ये कलेक्शन है. प्रभास के करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक.