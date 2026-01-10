हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रभास की इन टॉप 7 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ाया था गर्दा, कमाई से हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

Prabhas Top 7 Films: प्रभास इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म द राजा साब को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच आज हम एक्टर की टॉप 7 फिल्में लेकर आएं हैं, जिन्होनें ओपनिंग डे पर धमाल मचा दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 03:21 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्म द राजा साब को लेकर खबरों में बने हुए हैं. फिल्म ने ओपनिंग डे की कमाई से बेशक धुरंधर को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन ये कलेक्शन एक्टर की पिछली कुछ फिल्मों की कमाई से भी आधा है. प्रभास की पिछली रिलीज हुई इन फिल्मों ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. आइए जानते हैं उनकी इन फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन कितना है.

राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली 2 साल 2017 में रिलीज हुई थी. उस समय फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था. इस फिल्म को देखने के लिए भारी संखया में लोग पहुंचे थे और सिर्फ भारत में फिल्म के पहले दिन का नेट कलेक्शन 121 करोड़ था. हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम भाषा का ये कलेक्शन है. प्रभास के करियर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक.
साल 2019 में प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई थी. लेकिन इस फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में शानदार शुरुआत की थी. फिल्म की पहले दिन की कमाई ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. ओपनिंग डे वाले दिन 89 करोड़ से शुरुआत की थी.
Tags :
Prabhas Baahubali 2 Saaho The Raja Saab

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

