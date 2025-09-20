हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Demon Slayer आई पसंद तो नेटफ्लिक्स पर देख डालें सबसे ट्रेंडिंग एनिमे सीरीज, नोट कर लें सभी के नाम

Demon Slayer आई पसंद तो नेटफ्लिक्स पर देख डालें सबसे ट्रेंडिंग एनिमे सीरीज, नोट कर लें सभी के नाम

Trending Anime Series: नेटफ्लिक्स पर आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. अब इस प्लेटफॉर्म पर ये बेहतरीन एनिमे सीरीज ट्रेंड कर रही हैं. इन एनिमेटेड सीरीज को आप घर बैठे इस वीकेंड एन्जॉय करें .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 06:54 PM (IST)
Trending Anime Series: नेटफ्लिक्स पर आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. अब इस प्लेटफॉर्म पर ये बेहतरीन एनिमे सीरीज ट्रेंड कर रही हैं. इन एनिमेटेड सीरीज को आप घर बैठे इस वीकेंड एन्जॉय करें .

नेटफ्लिक्स पर इस वक्त एक से बढ़कर एक एनिमे सीरीज ट्रेंड कर रही हैं जिन्हें आपको इस वीकेंड तो जरूर देखना चाहिए. हर जॉनर के ऑडियंस को सूट करते हुए हम लेकर आए हैं उन बेहतरीन सीरीज में से कुछ चुनिंदा नाम. देखिए यहां लिस्ट.

'डैन डा डैन' सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर जुलाई में रिलीज हुआ था. इसके पहले सीजन को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया. इस सीरीज की कहानी में ओकारून और मोमो की दोस्ती देखने को मिलेगी जिन्हें सुपरनैचुरल दुश्मनों के साथ ही एलियन और बाकी कई विलेंस का सामना करना पड़ता है.
'डैन डा डैन' सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर जुलाई में रिलीज हुआ था. इसके पहले सीजन को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया. इस सीरीज की कहानी में ओकारून और मोमो की दोस्ती देखने को मिलेगी जिन्हें सुपरनैचुरल दुश्मनों के साथ ही एलियन और बाकी कई विलेंस का सामना करना पड़ता है.
अगर आप कॉमिक एक्शन थ्रिलर के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'साकामोटो डेज' को जरूर देखिए. इसकी कहानी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की है जो ग्रॉसरी स्टोर चलाता है लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे वापस अपने अतीत में जाना पड़ता है.
अगर आप कॉमिक एक्शन थ्रिलर के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'साकामोटो डेज' को जरूर देखिए. इसकी कहानी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की है जो ग्रॉसरी स्टोर चलाता है लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे वापस अपने अतीत में जाना पड़ता है.
बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर. इस एनिमेटेड सीरीज का नाम 'द फ्रैगनेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी' है. इस सीरीज में आप रिंटारो और काओरुको की कहानी देख पाएंगे. दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से वो साथ नहीं आ पाते. ये जानने के लिए आप इस सीरीज को जरूर देखें.
बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर. इस एनिमेटेड सीरीज का नाम 'द फ्रैगनेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी' है. इस सीरीज में आप रिंटारो और काओरुको की कहानी देख पाएंगे. दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से वो साथ नहीं आ पाते. ये जानने के लिए आप इस सीरीज को जरूर देखें.
'डेमन स्लेयर' का नाम इन दिनों सबकी जुबान पर है. इस एनिमेटेड सीरीज की कहानी तंजीरो कमाडो नाम के लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बहन को डिमेंस से बचाने के लिए डेमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनता है.
'डेमन स्लेयर' का नाम इन दिनों सबकी जुबान पर है. इस एनिमेटेड सीरीज की कहानी तंजीरो कमाडो नाम के लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बहन को डिमेंस से बचाने के लिए डेमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनता है.
'डेलिशियस इन डंजन' की कहानी भी उसके टाइटल की तरह ही मजेदार है. इसमें डंजन क्रू की कहानी दिखाई गई है जिनके पास अपने अगले कैंपेन के लिए पैसे नहीं है. इसमें आपको इन क्रू मेंबर्स के अगले एडवेंचर के बारे में पता लगेगा. पैसे की किल्लत होने के वजह से वो कैसे अपना गुजारा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा.
'डेलिशियस इन डंजन' की कहानी भी उसके टाइटल की तरह ही मजेदार है. इसमें डंजन क्रू की कहानी दिखाई गई है जिनके पास अपने अगले कैंपेन के लिए पैसे नहीं है. इसमें आपको इन क्रू मेंबर्स के अगले एडवेंचर के बारे में पता लगेगा. पैसे की किल्लत होने के वजह से वो कैसे अपना गुजारा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा.
'जो जोज बिजार एडवेंचर' तो आपको एकबार जरूर देखनी चाहिए. इस सीरीज में आप जबरदस्त टाइमलाइंस, सुपरनैचुरल एडवेंचर्स और किरदारों के शानदार आउटफिट का लुत्फ उठा सकते हैं. इस फैन फेवरेट सीरीज को आज तक की बेस्ट एनिमेटेड सीरीज की लिस्ट में शामिल किया गया है.
'जो जोज बिजार एडवेंचर' तो आपको एकबार जरूर देखनी चाहिए. इस सीरीज में आप जबरदस्त टाइमलाइंस, सुपरनैचुरल एडवेंचर्स और किरदारों के शानदार आउटफिट का लुत्फ उठा सकते हैं. इस फैन फेवरेट सीरीज को आज तक की बेस्ट एनिमेटेड सीरीज की लिस्ट में शामिल किया गया है.
'विनलैंड सागा' थोरफिन नाम के लड़के की कहानी है. जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वाइकिंग्स के ग्रुप का हिस्सा बनता है. इस सीरीज में आपको जबरदस्त एनीमेशन देखने को मिलेगे जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे. पूरी सीरीज में आपको थोरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जिससे आप काफी इंप्रेस होने वाले हैं.
'विनलैंड सागा' थोरफिन नाम के लड़के की कहानी है. जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वाइकिंग्स के ग्रुप का हिस्सा बनता है. इस सीरीज में आपको जबरदस्त एनीमेशन देखने को मिलेगे जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे. पूरी सीरीज में आपको थोरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जिससे आप काफी इंप्रेस होने वाले हैं.
Published at : 20 Sep 2025 06:54 PM (IST)
Netflix Demon Slayer Sakamoto Days

ओटीटी फोटो गैलरी

