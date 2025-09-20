'डेलिशियस इन डंजन' की कहानी भी उसके टाइटल की तरह ही मजेदार है. इसमें डंजन क्रू की कहानी दिखाई गई है जिनके पास अपने अगले कैंपेन के लिए पैसे नहीं है. इसमें आपको इन क्रू मेंबर्स के अगले एडवेंचर के बारे में पता लगेगा. पैसे की किल्लत होने के वजह से वो कैसे अपना गुजारा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा.