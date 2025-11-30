एक्सप्लोरर
कस्टम ज्वेल्ड आउटफिट में खूब जचीं अंबानी परिवार की छोटी बहू, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'स्टनिंग'
Radhika Ambani Viral Photos: राधिका अंबानी स्टाइल के मामले में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हर बार ही वो अपने स्टाइलिश लुक से सबका दिल जीत लेती हैं. यहां देखिए उनकी लेटेस्ट तस्वीरें
अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट अपने फैशनेबल लुक्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है. अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जहां उन्हें कस्टमाइज्ड ज्वेल्ड आउटफिट में देखा गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Celebrities
7 Photos
कस्टम ज्वेल्ड आउटफिट में खूब जचीं अंबानी परिवार की छोटी बहू, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'स्टनिंग'
Celebrities
8 Photos
नेत्रा मंटेना की Udaipur Wedding से पहले इन सेलेब्स ने भी चुना था यही शाही लोकेशन
Celebrities
7 Photos
अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा
Celebrities
7 Photos
अमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन
Celebrities
7 Photos
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
Celebrities
7 Photos
हार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में SIR के टारगेट को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement
Celebrities
7 Photos
कस्टम ज्वेल्ड आउटफिट में खूब जचीं अंबानी परिवार की छोटी बहू, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'स्टनिंग'
Celebrities
8 Photos
नेत्रा मंटेना की Udaipur Wedding से पहले इन सेलेब्स ने भी चुना था यही शाही लोकेशन
एबीपी लाइव
Opinion