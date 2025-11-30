हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कस्टम ज्वेल्ड आउटफिट में खूब जचीं अंबानी परिवार की छोटी बहू, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'स्टनिंग'

Radhika Ambani Viral Photos: राधिका अंबानी स्टाइल के मामले में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हर बार ही वो अपने स्टाइलिश लुक से सबका दिल जीत लेती हैं. यहां देखिए उनकी लेटेस्ट तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 09:25 PM (IST)
अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट अपने फैशनेबल लुक्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है. अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जहां उन्हें कस्टमाइज्ड ज्वेल्ड आउटफिट में देखा गया.

राधिका अंबानी अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. स्टाइल और फैशन के मामले में उनका कोई जवाब नहीं और हर बार वो ये भी साबित कर देती हैं.
अक्सर ही सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार की छोटी बहू की तस्वीरें वायरल होती हैं जहां उनके हर एक लुक पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं. फैमिली इवेंट हो या पब्लिक गैदरिंग राधिका अंबानी हमेशा ही ट्रेंड सेट करती हैं.
आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुईं जहां उनका ऐसा ग्लैमरस अंदाज देख आप भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे. डिजाइनर अनामिका खन्ना का ये कस्टमाइज्ड ज्वेल्ड आउटफिट पहन अनंत अंबानी की वाइफ बला की हसीन लग रही हैं.
अलग-अलग पोज देते हुए राधिका मर्चेंट ने अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट किया है. इस एंबेलिश्ड टॉप और ब्लैक स्कर्ट में उनका ये इंडो–वेस्टर्न लुक वाकई कमाल का लग रहा है. इस लुक में वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
इस एंबेलिश्ड टॉप में बारीक डिटेलिंग की गई है. राधिका अंबानी ने डीप स्पेगेटी स्ट्रैप टॉप कैरी किया है. जिसमें बीडवर्क और पर्ल की डिटेलिंग की गई है. अपने इस हेवी डिजाइनर टॉप को उन्होंने ब्लैक प्लेन स्कर्ट के साथ पेयर किया है.
अपने इस लाजवाब आउटफिट को उन्होंने स्टाइलिश एक्सेसरीज के साथ पेयर किया है. आउटफिट के साथ मैच करते हुए राधिका अंबानी ने सिल्वर ब्रेसलेट कैरी किया है जिसका लुक काफी खूबसूरत है.
अब वहीं हेयर ओर मेकअप की बात करें तो वो भी बिलकुल परफेक्ट है. काजल और आईलाइनर लगाते हुए उन्होंने अपना आई मेकअप किया. मिनिमल मेकअप के साथ ही उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया. स्लीक पोनी टेल पर उनपर बहुत जच रहा है. वहीं अपने आउटफिट के साथ उन्होंने एमरल्ड इयरिंग्स पेयर किया है.
Published at : 30 Nov 2025 09:25 PM (IST)
