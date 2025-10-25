जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने हाल ही में एक शो के दौरान अपनी जिंदगी का बड़ा राज सबके सामने रखा.उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की गंभीर बीमारी है, जो अचानक बिना किसी संकेत के हमला कर सकती है. लेकिन सलमान खान अकेले नहीं हैं, दुनिया के कई मशहूर सितारे भी इस खतरनाक दिमागी बीमारी से जूझ चुके हैं. इस लिस्ट में हम आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्रिटीज के बारे में बता रहे हैं.