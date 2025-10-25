हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल

जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल

Superstars Brain Aneurysm Disease: कई बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सितारे गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं. इनकी लिस्ट में कुछ बड़े सुपरस्टार्स के नाम भी शामिल हैं जो इलाज करा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Superstars Brain Aneurysm Disease: कई बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सितारे गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं. इनकी लिस्ट में कुछ बड़े सुपरस्टार्स के नाम भी शामिल हैं जो इलाज करा रहे हैं.

हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी ब्रेन एन्यूरिज्म बीमारी के बारे में खुलासा किया था. आज हम आपको उन सितारों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ी है. इनमें कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी.

1/7
बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने हाल ही में एक शो के दौरान अपनी जिंदगी का बड़ा राज सबके सामने रखा.उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की गंभीर बीमारी है, जो अचानक बिना किसी संकेत के हमला कर सकती है. लेकिन सलमान खान अकेले नहीं हैं, दुनिया के कई मशहूर सितारे भी इस खतरनाक दिमागी बीमारी से जूझ चुके हैं. इस लिस्ट में हम आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्रिटीज के बारे में बता रहे हैं.
बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने हाल ही में एक शो के दौरान अपनी जिंदगी का बड़ा राज सबके सामने रखा.उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म नाम की गंभीर बीमारी है, जो अचानक बिना किसी संकेत के हमला कर सकती है. लेकिन सलमान खान अकेले नहीं हैं, दुनिया के कई मशहूर सितारे भी इस खतरनाक दिमागी बीमारी से जूझ चुके हैं. इस लिस्ट में हम आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्रिटीज के बारे में बता रहे हैं.
2/7
हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस किम कार्दशियन ने हाल ही में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म की बीमारी हो गई है. डॉक्टर्स का कहना है कि तलाक के बाद बढ़े स्ट्रेस के कारण उन्हें ये समस्या हुई थी
हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस किम कार्दशियन ने हाल ही में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म की बीमारी हो गई है. डॉक्टर्स का कहना है कि तलाक के बाद बढ़े स्ट्रेस के कारण उन्हें ये समस्या हुई थी
3/7
‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ में डेनेरीस टार्गेरियन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क भी इस बीमारी से गुजर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें दो बार ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ था, जिससे उनके दिमाग के कुछ हिस्से अफेक्ट हो गए.
‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ में डेनेरीस टार्गेरियन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क भी इस बीमारी से गुजर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें दो बार ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ था, जिससे उनके दिमाग के कुछ हिस्से अफेक्ट हो गए.
4/7
अमेरिकी एक्ट्रेस तमाला जोन्स ने भी अपने ब्रेन एन्यूरिज्म का अनुभव फैंस के साथ शेयर किया. उनके साथ यह हादसा सिर्फ 23 साल की उम्र में हुआ, जो किसी भी यूथ के लिए बेहद चौंकाने वाला था.
अमेरिकी एक्ट्रेस तमाला जोन्स ने भी अपने ब्रेन एन्यूरिज्म का अनुभव फैंस के साथ शेयर किया. उनके साथ यह हादसा सिर्फ 23 साल की उम्र में हुआ, जो किसी भी यूथ के लिए बेहद चौंकाने वाला था.
5/7
मशहूर सिंगर और सॉन्ग राइटर नील यंग को 54 साल की उम्र में ब्रेन एन्यूरिज्म का सामना करना पड़ा.आंख में अजीब महसूस होने के बाद MRI में बीमारी का पता चला और न्यूयॉर्क में समय रहते सर्जरी ने उनकी जान बचाई
मशहूर सिंगर और सॉन्ग राइटर नील यंग को 54 साल की उम्र में ब्रेन एन्यूरिज्म का सामना करना पड़ा.आंख में अजीब महसूस होने के बाद MRI में बीमारी का पता चला और न्यूयॉर्क में समय रहते सर्जरी ने उनकी जान बचाई
6/7
हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शेरोन स्टोन साल 2001 में गंभीर ब्रेन एन्यूरिज्म और ब्रेन हैमरेज से बचीं. हॉस्पिटल में लंबा इलाज और रिकवरी की प्रक्रिया के दौरान उनके बोलने, देखने और सेहत पर गहरा असर पड़ा.
हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शेरोन स्टोन साल 2001 में गंभीर ब्रेन एन्यूरिज्म और ब्रेन हैमरेज से बचीं. हॉस्पिटल में लंबा इलाज और रिकवरी की प्रक्रिया के दौरान उनके बोलने, देखने और सेहत पर गहरा असर पड़ा.
7/7
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह ब्रेन एन्यूरिज्म के साथ-साथ आर्टिरियोवेनस मैलफॉर्मेशन और ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जैसी तीन गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से भी जूझ रहे हैं
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह ब्रेन एन्यूरिज्म के साथ-साथ आर्टिरियोवेनस मैलफॉर्मेशन और ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जैसी तीन गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से भी जूझ रहे हैं
Published at : 25 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Sharon Stone Emilia Clarke SALMAN KHAN

Photo Gallery

प्राइवेसी पॉलिसी

