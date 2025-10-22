हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesहार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज

हार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज

Hardik Pandya Photos With Girlfriend: हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिश्ता अब जग जाहिर हो गया है. क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने लेडी लव के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Hardik Pandya Photos With Girlfriend: हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिश्ता अब जग जाहिर हो गया है. क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने लेडी लव के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.

सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. दअरसल आज क्रिकेटर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं.

1/7
हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद उनका नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा लेकिन अब फाइनली उन्होंने अपना रिलेशनशिप कन्फर्म कर दिया है.
हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद उनका नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा लेकिन अब फाइनली उन्होंने अपना रिलेशनशिप कन्फर्म कर दिया है.
2/7
इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस माहिका शर्मा की डेटिंग की खबरों ने रफ्तार पकड़ी थी. अब क्रिकेटर ने अपनी लेडी लव की साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.
इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस माहिका शर्मा की डेटिंग की खबरों ने रफ्तार पकड़ी थी. अब क्रिकेटर ने अपनी लेडी लव की साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.
3/7
क्रिकेटर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर माहिका शर्मा संग कई तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक रोमांटिक पिक्चर क्लिक की है.
क्रिकेटर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर माहिका शर्मा संग कई तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक रोमांटिक पिक्चर क्लिक की है.
4/7
तीसरी फोटो में हसीना ने अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर पोज दिया है. दोनों की इन तस्वीरों को फैंस भी बहुत प्यार दे रहे हैं. इस पोस्ट पर अभी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है.
तीसरी फोटो में हसीना ने अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर पोज दिया है. दोनों की इन तस्वीरों को फैंस भी बहुत प्यार दे रहे हैं. इस पोस्ट पर अभी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है.
5/7
इसके पहले देखा गया था कि हार्दिक पांड्या ने अपना जन्मदिन भी माहिका शर्मा के साथ सेलिब्रेट किया था. कपल ने अपने वेकेशन की तस्वीरें को इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में शेयर करते हुए अपने रिश्ते पर मुहर लगाई थी. हालांकि ये पहली बार है जब हार्दिक ने माहिका संग अपनी फोटोज पोस्ट पर शेयर की हैं.
इसके पहले देखा गया था कि हार्दिक पांड्या ने अपना जन्मदिन भी माहिका शर्मा के साथ सेलिब्रेट किया था. कपल ने अपने वेकेशन की तस्वीरें को इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में शेयर करते हुए अपने रिश्ते पर मुहर लगाई थी. हालांकि ये पहली बार है जब हार्दिक ने माहिका संग अपनी फोटोज पोस्ट पर शेयर की हैं.
6/7
गर्लफ्रेंड के अलावा क्रिकेटर ने अपने बेटे अगस्त्य पांड्या की भी तस्वीरें शेयर की हैं. बाप–बेटे की इस जोड़ी ने अपने क्यूटनेस से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
गर्लफ्रेंड के अलावा क्रिकेटर ने अपने बेटे अगस्त्य पांड्या की भी तस्वीरें शेयर की हैं. बाप–बेटे की इस जोड़ी ने अपने क्यूटनेस से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
7/7
हार्दिक पांड्या की इन वायरल तस्वीरों को ऑडियंस बहुत प्यार दे रहे हैं. उनके लेटेस्ट पोस्ट के बाद माहिका शर्मा संग उनके रिश्ते को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ब्लेस्ड'. इन वायरल तस्वीरों में गर्लफ्रेंड के साथ हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग का भी अंदाजा लगाया जा सकता है.
हार्दिक पांड्या की इन वायरल तस्वीरों को ऑडियंस बहुत प्यार दे रहे हैं. उनके लेटेस्ट पोस्ट के बाद माहिका शर्मा संग उनके रिश्ते को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ब्लेस्ड'. इन वायरल तस्वीरों में गर्लफ्रेंड के साथ हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग का भी अंदाजा लगाया जा सकता है.
Published at : 22 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 4 नए रिकॉर्ड, दूसरे दिन भी किया दमदार कलेक्शन
यूटिलिटी
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जल्दी-जल्दी रईस बनने की ख्वाहिश है तो SIP के साथ कर लें SWP, जानें कितना बढ़ जाएगा पैसा?
जनरल नॉलेज
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
इस भारतीय कारोबारी पर UAE में लगा 408,00,00,000 रुपये का जुर्माना, जानें दुनिया में किस शख्स ने भरी सबसे ज्यादा पेनाल्टी?
ट्रेंडिंग
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
Ghost Rider... पेट्रोल भरी थैली पर जला दिया बम, धमाका हुआ तो बाइक सवार को देख कांप गए यूजर्स
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget