हार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज
Hardik Pandya Photos With Girlfriend: हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिश्ता अब जग जाहिर हो गया है. क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने लेडी लव के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.
सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. दअरसल आज क्रिकेटर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं.
Published at : 22 Oct 2025 05:09 PM (IST)
