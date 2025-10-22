हार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज

हार्दिक पांड्या की इन वायरल तस्वीरों को ऑडियंस बहुत प्यार दे रहे हैं. उनके लेटेस्ट पोस्ट के बाद माहिका शर्मा संग उनके रिश्ते को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ब्लेस्ड'. इन वायरल तस्वीरों में गर्लफ्रेंड के साथ हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग का भी अंदाजा लगाया जा सकता है.