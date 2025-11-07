हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesअनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा

अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा

Anunay Sood-Misha Agrawal Death: अनुनय सूद से मीशा अग्रवाल तक कई ऐसे फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स हैं, जिन्होनें कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 10:53 AM (IST)
Anunay Sood-Misha Agrawal Death: अनुनय सूद से मीशा अग्रवाल तक कई ऐसे फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स हैं, जिन्होनें कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए जानते हैं.

सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो अधूरी रह गईं. कुछ युवा इंफ्लुएंसर जिन्होंने लाखों फॉलोअर्स के दिलों में जगह बनाई, लेकिन किस्मत ने उन्हें वक्त से पहले ही छीन लिया. अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, ये वो चेहरे थे जो हर पोस्ट से लोगों को इंस्पायर करते थे. इनकी अचानक हुई मौत ने फैंस और डिजिटल वर्ल्ड दोनों को झकझोर कर रख दिया. आइए जानते हैं उन 5 युवा इंफ्लुएंसर्स के बारे में, जो बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा कह गए.

1/7
अनुनय सूद सोशल मीडिया के जाने माने इंफ्लुएंसर थे. वो दुबई में रहते थे और एक ट्रैवल फोटोग्राफर थे.
अनुनय सूद सोशल मीडिया के जाने माने इंफ्लुएंसर थे. वो दुबई में रहते थे और एक ट्रैवल फोटोग्राफर थे.
2/7
हाल ही में नवंबर 2025 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके अचानक निधन से फैंस काफी दुखी हैं.
हाल ही में नवंबर 2025 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके अचानक निधन से फैंस काफी दुखी हैं.
3/7
इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर मीशा अग्रवाल ने 25 साल की होने से ठीक पहले सुसाइड कर लिया था.
इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर मीशा अग्रवाल ने 25 साल की होने से ठीक पहले सुसाइड कर लिया था.
4/7
इस बात की जानकारी उनके घरवालों ने एक पोस्ट शेयर करके दी थी. जिससे उनके फैंस को बड़ा सदमा लगा.
इस बात की जानकारी उनके घरवालों ने एक पोस्ट शेयर करके दी थी. जिससे उनके फैंस को बड़ा सदमा लगा.
5/7
कंटेंट क्रिएटर आनवी कामदार ने साल 2024 में एक झरने के पास वीडियो शूट करते समय महज 27 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया.
कंटेंट क्रिएटर आनवी कामदार ने साल 2024 में एक झरने के पास वीडियो शूट करते समय महज 27 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया.
6/7
डिजिटल क्रिएटर अंकित कालरा जाने माने इन्फ्लुएंसर और इंशा घई कालरा के पति थे. उनका पिछले साल अगस्त 2024 में अचानक निधन हो गया था.
डिजिटल क्रिएटर अंकित कालरा जाने माने इन्फ्लुएंसर और इंशा घई कालरा के पति थे. उनका पिछले साल अगस्त 2024 में अचानक निधन हो गया था.
7/7
फैशन इन्फ्लुएंसर सुरभि जैन ने भी पिछले साल अप्रैल 2024 में कैंसर से लंबी और साहसी लड़ाई के बाद अपनी जान गंवा दी.
फैशन इन्फ्लुएंसर सुरभि जैन ने भी पिछले साल अप्रैल 2024 में कैंसर से लंबी और साहसी लड़ाई के बाद अपनी जान गंवा दी.
Published at : 07 Nov 2025 10:53 AM (IST)
Tags :
Surbhi Jain Misha Agrawal Anunay Sood

Celebrities फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
Haq X Review: रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
हेल्थ
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
सर्दियों में बढ़ रहे यूरिक एसिड का कैसे रखें ध्यान? ये हेल्दी हैबिट्स करेंगी आपकी मदद
ट्रेंडिंग
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी
जनरल नॉलेज
Dark Dining: क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
क्या होता है डार्क डाइनिंग जिसमें आंख पर पट्टी बांध कर खाते हैं लोग, जानें किस देश से हुई इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget