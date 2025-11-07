एक्सप्लोरर
अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा
Anunay Sood-Misha Agrawal Death: अनुनय सूद से मीशा अग्रवाल तक कई ऐसे फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स हैं, जिन्होनें कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए जानते हैं.
सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो अधूरी रह गईं. कुछ युवा इंफ्लुएंसर जिन्होंने लाखों फॉलोअर्स के दिलों में जगह बनाई, लेकिन किस्मत ने उन्हें वक्त से पहले ही छीन लिया. अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, ये वो चेहरे थे जो हर पोस्ट से लोगों को इंस्पायर करते थे. इनकी अचानक हुई मौत ने फैंस और डिजिटल वर्ल्ड दोनों को झकझोर कर रख दिया. आइए जानते हैं उन 5 युवा इंफ्लुएंसर्स के बारे में, जो बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा कह गए.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 10:53 AM (IST)
Tags :Surbhi Jain Misha Agrawal Anunay Sood
Celebrities
7 Photos
अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा
Celebrities
7 Photos
अमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन
Celebrities
7 Photos
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
Celebrities
7 Photos
हार्दिक पांड्या ने पहली बार पोस्ट की माहिका शर्मा संग तस्वीरें, एक्ट्रेस ने हाथ थाम दिए पोज
Celebrities
6 Photos
वायरल हो रहा किम कार्दशियन का अनोखा अंदाज, चेहरा दिखाए बिना ही दिखाया अतरंगी लुक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
बॉलीवुड
रिलीज होते ही छाई इमरान हाशमी-यामी गौतम की 'हक', लोग बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
Advertisement
Celebrities
7 Photos
अनुनय सूद से लेकर मीशा अग्रवाल तक, कम उम्र में ही इन इंफ्लुएंसर्स ने दुनिया को कह दिया अलविदा
Celebrities
7 Photos
अमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion