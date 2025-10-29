हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesअमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन

अमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन

Bollywood Celebs Astrologically Homes Design: बॉलीवुड के इन सितारों ने अपने घरों को ज्योतिष और वास्तु के नियमों के अनुसार सजाया है, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Bollywood Celebs Astrologically Homes Design: बॉलीवुड के इन सितारों ने अपने घरों को ज्योतिष और वास्तु के नियमों के अनुसार सजाया है, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे.

इन बॉलीवुड सितारों ने अपने घरों की डिजाइन में ज्योतिष और वास्तु के सिद्धांतों को अपनाया है. उनका मकसद केवल खूबसूरती नहीं, बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी और ग्रोथ बनाए रखना है. इससे उनके जीवन में बैलेंस, खुशहाली और मेंटल पीस बनी रहती है.

1/7
अमिताभ बच्चन से लेकर प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के घरों की पॉजिटिव एनर्जी का रहस्य नीता सिन्हा के अनोखे एस्ट्रो-आर्किटेक्चर में छिपा है. ज्योतिष, वास्तु और एनर्जी बैलेंस के उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स में शामिल कर दिया है.
अमिताभ बच्चन से लेकर प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के घरों की पॉजिटिव एनर्जी का रहस्य नीता सिन्हा के अनोखे एस्ट्रो-आर्किटेक्चर में छिपा है. ज्योतिष, वास्तु और एनर्जी बैलेंस के उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स में शामिल कर दिया है.
2/7
उनका मानना है कि जैसे इंसानों की जन्म कुंडली होती है, वैसे ही हर घर की भी अपनी ऊर्जा-कुंडली होती है. ऐसे समय में जब हर इंच जमीन की कीमत तय की जाती है, नीता सिन्हा वही रेयर स्पेशलिस्ट हैं जो चार दशकों से घरों की “आत्मा” को महसूस कर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं. पर सवाल ये है-आखिर इसका असर कैसे होता है, और क्या वजह है कि इतने सारे सितारे अपनी जगहों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते हैं?
उनका मानना है कि जैसे इंसानों की जन्म कुंडली होती है, वैसे ही हर घर की भी अपनी ऊर्जा-कुंडली होती है. ऐसे समय में जब हर इंच जमीन की कीमत तय की जाती है, नीता सिन्हा वही रेयर स्पेशलिस्ट हैं जो चार दशकों से घरों की “आत्मा” को महसूस कर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं. पर सवाल ये है-आखिर इसका असर कैसे होता है, और क्या वजह है कि इतने सारे सितारे अपनी जगहों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते हैं?
3/7
अपनी गुरु डॉ. एल.एन. कुसुमा के साथ हजारों घरों पर स्टडी के बाद, नीता सिन्हा ने एक ऐसा अनोखा एस्ट्रोआर्किटेक्चर तरीका बनाया जो दिशा नहीं, बल्कि व्यक्ति और स्थान की ऊर्जा के संतुलन पर केंद्रित है—जहां छोटे बदलाव बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं.
अपनी गुरु डॉ. एल.एन. कुसुमा के साथ हजारों घरों पर स्टडी के बाद, नीता सिन्हा ने एक ऐसा अनोखा एस्ट्रोआर्किटेक्चर तरीका बनाया जो दिशा नहीं, बल्कि व्यक्ति और स्थान की ऊर्जा के संतुलन पर केंद्रित है—जहां छोटे बदलाव बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं.
4/7
नीता सिन्हा बताती हैं कि सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन अपने जीवन में संतुलन और सफलता बढ़ाने के लिए एनर्ज साइंस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे साधारण सलाह नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और जरूरतों के अनुसार बनाए गए खास समाधान चाहते हैं
नीता सिन्हा बताती हैं कि सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन अपने जीवन में संतुलन और सफलता बढ़ाने के लिए एनर्ज साइंस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे साधारण सलाह नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और जरूरतों के अनुसार बनाए गए खास समाधान चाहते हैं
5/7
ऋतिक रोशन के शुरुआती दौर में, नीता सिन्हा ने उनके घर की एनर्जी इंबैलेंस को पहचानकर केवल कुछ सरल बदलाव—जैसे पौधे और शीशे लगाने—से माहौल को पॉजिटिव बना दिया, जिससे परिवार को तुरंत राहत महसूस हुई.
ऋतिक रोशन के शुरुआती दौर में, नीता सिन्हा ने उनके घर की एनर्जी इंबैलेंस को पहचानकर केवल कुछ सरल बदलाव—जैसे पौधे और शीशे लगाने—से माहौल को पॉजिटिव बना दिया, जिससे परिवार को तुरंत राहत महसूस हुई.
6/7
जब प्रीति जिंटा अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थीं, तब नीता सिन्हा ने उनके घर की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर माहौल को सकारात्मक बनाया—आज प्रीति की खुशहाल शादीशुदा लाइफ उसी परिवर्तन की झलक दिखाती है.
जब प्रीति जिंटा अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थीं, तब नीता सिन्हा ने उनके घर की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर माहौल को सकारात्मक बनाया—आज प्रीति की खुशहाल शादीशुदा लाइफ उसी परिवर्तन की झलक दिखाती है.
7/7
अक्षय कुमार के जुहू स्थित घर की ऊर्जा उनके नाम के अनुसार इंबैलेंस थी, लेकिन नीता ने नाम के अनुसार संपत्ति लेने और कुछ सरल बदलावों—जैसे पौधे, शीशे और रंग—के माध्यम से संतुलन कर सकारात्मक माहौल बनाया.
अक्षय कुमार के जुहू स्थित घर की ऊर्जा उनके नाम के अनुसार इंबैलेंस थी, लेकिन नीता ने नाम के अनुसार संपत्ति लेने और कुछ सरल बदलावों—जैसे पौधे, शीशे और रंग—के माध्यम से संतुलन कर सकारात्मक माहौल बनाया.
Published at : 29 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Preity Zinta Nita Sinha

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget