अमिताभ बच्चन से प्रीति जिंटा तक, बॉलीवुड के इन सेलेब्स के घर वास्तु के अनुसार किए गए हैं डिजाइन

उनका मानना है कि जैसे इंसानों की जन्म कुंडली होती है, वैसे ही हर घर की भी अपनी ऊर्जा-कुंडली होती है. ऐसे समय में जब हर इंच जमीन की कीमत तय की जाती है, नीता सिन्हा वही रेयर स्पेशलिस्ट हैं जो चार दशकों से घरों की “आत्मा” को महसूस कर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हैं. पर सवाल ये है-आखिर इसका असर कैसे होता है, और क्या वजह है कि इतने सारे सितारे अपनी जगहों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते हैं?