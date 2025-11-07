हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesइस साल इन सेलेब्स का टूटा घर, एक ने तो शादी के 15 साल बाद लिया तलाक

इस साल इन सेलेब्स का टूटा घर, एक ने तो शादी के 15 साल बाद लिया तलाक

Celebrities Divorce: आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस साल तलाक हुआ है. इस लिस्ट में कई पॉपुलर टीवी सेलेब्स शामिल हैं. जिनके तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Celebrities Divorce: आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस साल तलाक हुआ है. इस लिस्ट में कई पॉपुलर टीवी सेलेब्स शामिल हैं. जिनके तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है.

इस साल कई मशहूर सेलेब्स की शादीशुदा ज़िंदगी सुर्खियों में रही, लेकिन वजह खुशियों की नहीं बल्कि तलाक की रही. कपल्स ने सालों पुराना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया. इसी बीच एक कपल ने तो 15 साल की शादी के बाद रिश्ता तोड़ सबको हैरान कर दिया. आइए जानते हैं इस साल किन-किन सितारों का टूटा घर.

संजीव सेठ और लता सभरवाल दोनों ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया है. साल 2009 में दोनों शादी के बंधन में बधें थे. कई साल तक साथ रहने के बाद दोनों 15 साल बाद इस साल अलग हो गए.
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा काफी समय से अलग थे, लेकिन इस साल 20 मार्च को दोनों का ऑफिशियली तलाक हो गया.
एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने 12 नवंबर 2024 को एक्टर कौशिक से शादी की थी लेकिन 4 महीने में ही दोनों का तलाक हो गया.
भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी शुभांगी अत्रे जो कई साल से पति से अलग रह रही थीं, वो इसी साल अपने पति से ऑफिशियली अलग हो गईं.
टीवी एक्टर अमन वर्मा और वंदना लालवाणी के भी अलग होने की घोषणा इस साल फरवरी में आई थी.
इसी बीच फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज की तलाक की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं.
इस लिस्ट में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का भी नाम शामिल है. बताया जा रहा है दोनों काफी टाइम से अलग रह रहे हैं.
Published at : 07 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Dhanashree Verma Lataa Saberwal Sanjeev Seth Yuzvendra Chahal

Embed widget