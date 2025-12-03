हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebrities1 या 2 बार तो छोड़िए, इन सेलेब्स ने तीन बार रचाई शादियां, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल

1 या 2 बार तो छोड़िए, इन सेलेब्स ने तीन बार रचाई शादियां, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल

साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें एक बार नहीं कई बार प्यार हुआ और उन्होंने एक बार नहीं तीन बार शादियां कीं. इस लिस्ट में संजय दत्त से करण सिंह ग्रोवर तक शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 02:44 PM (IST)
साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें एक बार नहीं कई बार प्यार हुआ और उन्होंने एक बार नहीं तीन बार शादियां कीं. इस लिस्ट में संजय दत्त से करण सिंह ग्रोवर तक शामिल हैं.

संजय दत्त से लेकर करण सिंह ग्रोवर तक ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार शादी की है. ये सेलेब्स ऐसे हैं, जिन्हें तीसरी शादी में अपना सच्चा प्यार मिला.

1/7
image 1
image 1
2/7
1991 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा संग शादी की थी.शादी के 5 साल बाद ऋचा का ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया. ऋचा की डेथ के दो साल बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी की. लेकिन, साल 2005 में इनका तलाक हो गया.इसके बाद, संजय ने मान्यता संग शादी की और आज दोनों एक-दूसरे के साथ हैं.
1991 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा संग शादी की थी.शादी के 5 साल बाद ऋचा का ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया. ऋचा की डेथ के दो साल बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी की. लेकिन, साल 2005 में इनका तलाक हो गया.इसके बाद, संजय ने मान्यता संग शादी की और आज दोनों एक-दूसरे के साथ हैं.
3/7
नसीब अपना अपना की राधिका सरथकुमार ने 1985 में प्रताप पोथेन से की थी. दूसरी शादी एक्ट्रेस ने रिचर्ड हार्डी से की. रिचर्ड हार्डी संग तलाक के बाद राधिका ने पॉलिटिशियन आर सरथकुमार संग शादी की.
नसीब अपना अपना की राधिका सरथकुमार ने 1985 में प्रताप पोथेन से की थी. दूसरी शादी एक्ट्रेस ने रिचर्ड हार्डी से की. रिचर्ड हार्डी संग तलाक के बाद राधिका ने पॉलिटिशियन आर सरथकुमार संग शादी की.
4/7
करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं. एक्टर की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा निगम, दूसरी का नाम जेनिफर विंगेट और तीसरी का नाम बिपाशा वसु है. श्रद्धा और करण की शादी महज 10 महीने चली थी. वहीं, जेनिफर और करण का दो साल में तलाक हो गया.
करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं. एक्टर की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा निगम, दूसरी का नाम जेनिफर विंगेट और तीसरी का नाम बिपाशा वसु है. श्रद्धा और करण की शादी महज 10 महीने चली थी. वहीं, जेनिफर और करण का दो साल में तलाक हो गया.
5/7
1996 में लकी अली ने मेगन जेन मेकलरी संग शादी की थी, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थीं. फिर 2000 में उन्होंने एक पारसी महिला अनाहिता संग दूसरी शादी की. अनाहिता से तलाक लेने के बाद लकी अली ने साल 2010 में केट एलिजाबेथ हलम से शादी की, पर साल 2017 में तलाक हो गया.
1996 में लकी अली ने मेगन जेन मेकलरी संग शादी की थी, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थीं. फिर 2000 में उन्होंने एक पारसी महिला अनाहिता संग दूसरी शादी की. अनाहिता से तलाक लेने के बाद लकी अली ने साल 2010 में केट एलिजाबेथ हलम से शादी की, पर साल 2017 में तलाक हो गया.
6/7
शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम ने भी तीन शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी पंकज कपूर संग की थी. उन्होंने दूसरी शादी राजेश खट्टर संग की थी. तीसरी शादी उन्होंने रजा अली खान से की. हालांकि, 2009 में तलाक हो गया.
शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम ने भी तीन शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी पंकज कपूर संग की थी. उन्होंने दूसरी शादी राजेश खट्टर संग की थी. तीसरी शादी उन्होंने रजा अली खान से की. हालांकि, 2009 में तलाक हो गया.
7/7
विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर ने तीन शादियां की हैं. विद्या संग शादी से पहले उनका दो बार तलाक हो चुका था. विद्या, सिद्धार्थ की तीसरी पत्नी हैं.सिद्धार्थ ने पहली शादी बचपन के दोस्त आरती बजाज संग की, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई.इसके बाद उन्होंने टीवी प्रोड्यूसर कविता के साथ शादी की, पर वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली.
विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर ने तीन शादियां की हैं. विद्या संग शादी से पहले उनका दो बार तलाक हो चुका था. विद्या, सिद्धार्थ की तीसरी पत्नी हैं.सिद्धार्थ ने पहली शादी बचपन के दोस्त आरती बजाज संग की, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई.इसके बाद उन्होंने टीवी प्रोड्यूसर कविता के साथ शादी की, पर वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली.
Published at : 03 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Sanjay Dutt Karan Singh Grover

