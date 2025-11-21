हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesनेत्रा मंटेना से पहले हार्दिक पंडया, परिणीति चोपड़ा सहित कई स्टार्स ने उदयपुर में रचाई शाही शादी

नेत्रा मंटेना से पहले हार्दिक पंडया, परिणीति चोपड़ा सहित कई स्टार्स ने उदयपुर में रचाई शाही शादी

नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की शादी की रस्में 21 नंवबर से उदयपुर के एक शाही पैलेस में शुरू होने जा रही है. नेत्रा से पहले कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 02:50 PM (IST)
नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की शादी की रस्में 21 नंवबर से उदयपुर के एक शाही पैलेस में शुरू होने जा रही है. नेत्रा से पहले कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की है.

नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू उदयपुर के एक शाही पैलेस में सात फेरे लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ऐसे में वो सेलेब्स भी चर्चा में आ चुके हैं जिन्होंने इस कपल से पहले अपनी रॉयल वेडिंग के लिए उदयपुर को चुना था.

1/8
अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू उदयपुर में पिछोली झील के बीच बने जग मंदिर आइसजेंड पैलेस में रॉयल वेडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.ऐसे में चलिए उन सेलिब्रिटी कपल्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने नेत्रा से पहले उदयपुर में शादी की थी.
अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू उदयपुर में पिछोली झील के बीच बने जग मंदिर आइसजेंड पैलेस में रॉयल वेडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.ऐसे में चलिए उन सेलिब्रिटी कपल्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने नेत्रा से पहले उदयपुर में शादी की थी.
2/8
90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन ने 2004 में अनील थडानी के संग शादी की थी. इस कपल ने 22 फरवरी 2004 को उदयपुर के शिव निवास पैलेस में सात फेरे लिए थे.
90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन ने 2004 में अनील थडानी के संग शादी की थी. इस कपल ने 22 फरवरी 2004 को उदयपुर के शिव निवास पैलेस में सात फेरे लिए थे.
3/8
दृश्यम फेम श्रेया सरन ने आंद्रेई कोशेव संग उदयपुर के देवगढ़ महल में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के संग शादी की थी. इस कपल ने 19 मार्च 2018 को सात फेरे लिए थे.
दृश्यम फेम श्रेया सरन ने आंद्रेई कोशेव संग उदयपुर के देवगढ़ महल में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के संग शादी की थी. इस कपल ने 19 मार्च 2018 को सात फेरे लिए थे.
4/8
नताशा स्टेनकोविक के संग हार्दिक पांड्या ने 14 फरवरी 2023 को उदयपुर के रैफल्स होट में दोबारा शादी की थी. ये एक ग्रैंड वेडिंग थी, जिसे हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से संपन्न किया गया था.
नताशा स्टेनकोविक के संग हार्दिक पांड्या ने 14 फरवरी 2023 को उदयपुर के रैफल्स होट में दोबारा शादी की थी. ये एक ग्रैंड वेडिंग थी, जिसे हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से संपन्न किया गया था.
5/8
भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 22 दिसंबर 2024 को उदपुर में वेंकट दत्ता साई के संग शादी की थी.करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में कपल ने उदयपुर के रैफल्स उदयपुर होटल में फेरे लिए थे.
भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 22 दिसंबर 2024 को उदपुर में वेंकट दत्ता साई के संग शादी की थी.करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में कपल ने उदयपुर के रैफल्स उदयपुर होटल में फेरे लिए थे.
6/8
परिणीति चोपड़ा ने आप नेता राघव चड्ढा के संग 24 सितंबर 2023 में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी. इनकी शादी के फंक्शन तीन दिनों तक चले थे. बता दें राघव चड्ढा वोट से बारात लेकर पहुंचे थे.
परिणीति चोपड़ा ने आप नेता राघव चड्ढा के संग 24 सितंबर 2023 में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी. इनकी शादी के फंक्शन तीन दिनों तक चले थे. बता दें राघव चड्ढा वोट से बारात लेकर पहुंचे थे.
7/8
नील नितिन मुकेश ने 9 फरवरी 2017 में अपनी मंगेतर रुक्मिणी सहाय के संग शादी की थी. इस कपल ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के संग शादी की थी, जिसका जश्न उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में तीन दिनों तक चला था.
नील नितिन मुकेश ने 9 फरवरी 2017 में अपनी मंगेतर रुक्मिणी सहाय के संग शादी की थी. इस कपल ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के संग शादी की थी, जिसका जश्न उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में तीन दिनों तक चला था.
8/8
छोटे पर्दे के अकबर यानी रजत टोकस ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर के संग 30 जनवरी 2015 को उदयपुर के जनाना महल जो एक शाही पैलेस है उसमें शादी की थी.
छोटे पर्दे के अकबर यानी रजत टोकस ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर के संग 30 जनवरी 2015 को उदयपुर के जनाना महल जो एक शाही पैलेस है उसमें शादी की थी.
Published at : 21 Nov 2025 02:39 PM (IST)
