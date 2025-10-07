एक्सप्लोरर
श्लोका मेहता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर और रॉयल्टी में मुकेश अंबानी की बड़ी बहू का जवाब नहीं
देश के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बड़ी बहू और आकाश अंबानी की वाइफ श्लोका मेहता अक्सर किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं.
श्लोका मेहता ने आकाश अंबानी से 9 मार्च 2019 को शादी की थी.इस कपल की दोस्ती स्कूल के दिनों से ही थी.बचपन की दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई और शादी के मंडप तक पहुंच गई.
Published at : 07 Oct 2025 04:13 PM (IST)
