हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesश्लोका मेहता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर और रॉयल्टी में मुकेश अंबानी की बड़ी बहू का जवाब नहीं

देश के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बड़ी बहू और आकाश अंबानी की वाइफ श्लोका मेहता अक्सर किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 04:13 PM (IST)
श्लोका मेहता ने आकाश अंबानी से 9 मार्च 2019 को शादी की थी.इस कपल की दोस्ती स्कूल के दिनों से ही थी.बचपन की दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई और शादी के मंडप तक पहुंच गई.

1/10
श्लोका मेहता और आकाश अंबानी एक साथ धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया करते थे. दोनों की स्कूल के दिनों की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं.
2/10
बता दें अंबानी खानदान की बड़ी बहू श्लोका हीरा कारोबारी रसेल मेहता और मोना मेहता की बेटी हैं.
3/10
श्लोका के पिता दुनिया की नंबर वन डायमंड कंपनी रोजी ब्लू के मालिक हैं. 2009 में श्लोका ने धूरूभाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की.
4/10
मुकेश अंबानी की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लॉ में मास्टर की डिग्री ली.
5/10
श्लोका बिजनेस के साथ-साथ सोशल वर्क से भी जुड़ी रहती हैं. उनको समाजसेवा करना काफी पसंद है.
6/10
बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि श्लोका ने कनेक्ट फॉर नाम की एक कंपनी लॉन्च की थी. इसके जरिए वो देशभर के एनजीओ को हेल्प करती हैं.
7/10
श्लोका की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. लोग उनके सिंपल लुक और सादगी को काफी पसंद करते हैं.
8/10
रिपोर्ट्स के अनुसार श्लोका मेहता की नेटवर्थ 18 मिलियन डॉलर यानी लगभग 148 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है.
9/10
श्लोका को लग्जरी कार और गहनों का काफी शौक है.उनके पास दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस है, जिसकी कीमत 455 करोड़ रुपये है.
10/10
श्लोका मेहता हर आउटफिट में बेहद गॉर्जियस लगती हैं फिर चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न.
Published at : 07 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Embed widget