धनश्री वर्मा ने इन खास लोगों के साथ मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीधनश्री वर्मा ने इन खास लोगों के साथ मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक

Dhanashree’s Diwali Glimpse: धनश्री वर्मा ने इस दिवाली अपने परिवार, खास दोस्तों और पालतू डॉग के साथ खुशियों भरे पल बिताए और अपने स्टाइलिश इंडो-वेस्टर्न लुक से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 09:42 PM (IST)
डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने इस दिवाली अपने परिवार, खास दोस्तों और मेंटर रेमो डीसूज़ा के साथ त्योहार का जश्न मनाया. उन्होंने अपने स्टाइलिश और मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न लुक से दिवाली की खुशियों में चार चांद लगा दिए.

दिवाली के शुभ अवसर पर डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ मिलकर रोशनी के इस त्योहार को मनाया. इन तस्वीरों में धनश्री का ट्रेडिशनल लुक देखने लायक है, जिसमें उन्होंने मजेंटा और ब्लैक कलर का खूबसूरत कॉम्बिनेशन चुना है. उनका यह लुक फेस्टिव ग्लैम और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिक्स है, जो उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है.
इन तस्वीरों में धनश्री रेमो डीसूज़ा की बीवी लिज़ेल डिसूजा के साथ दिखाई दे रही हैं, जो बेहद क्लासी और एलिगेंट लग रही हैं. लिज़ेल ने गहरे नीले ब्लू रंग का सूट पहना है, जिस पर गोल्डन रंग की एम्ब्रॉयडरी का काम है. ये फोटो धनश्री और लिज़ेल की बॉन्डिंग को हाइलाइट कर रहा है.
एक तस्वीर में धनश्री अपने पिता और अपने पालतू डॉग के साथ नज़र आ रही हैं. उनके पिता ने एक क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा पहना है, जिस पर प्रिंट का काम है. अपने पालतू डॉग को प्यार से गले लगाते हुए धनश्री की मुस्कान बताती है कि यह दिवाली उनके लिए कितनी खास रही है.
धनश्री ने अपने मेंटर और जाने-माने कोरियोग्राफर रेमो डीसूज़ा और उनकी पत्नी लिजेल के साथ भी दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं. इस तस्वीर में रेमो ने एक पीले रंग का कुर्ता पहना है, जिस पर बारीक काम है, जो दीवाली की रोशनी में खूब चमक रहा है. रेमो के साथ धनश्री की मौजूदगी उनके प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को दिखाती है.
धनश्री ने अपने लुक को बैलेंस रखने के लिए मिनिमल ज्वेलरी का इस्तेमाल किया है. उनका मेकअप ड्यूई और नेचुरल लग रहा है, जो उनके चेहरे की चमक को बढ़ा रहा है. उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है, जो उनके स्टाइलिश लुक को मॉडर्न टच दे रहा है.
धनश्री की ये दिवाली तस्वीरें न केवल उनके खूबसूरत फैशन सेंस को दिखाती हैं, बल्कि फैमली, करीबी दोस्त, और यहाँ तक कि उनके प्यारे पालतू फैमली मेंबर के साथ मनाए गए खुशी और प्यार भरे त्योहार का माहौल भी दिखाती हैं. हर फोटो में उनके चेहरे पर खुशी की चमक है.
Published at : 21 Oct 2025 09:42 PM (IST)
