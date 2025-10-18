करीना का लुक पसंद है या आलिया का? इस लिस्ट से लें इस दिवाली सजने संवरने की इंस्पिरेशन

अगर आप दिवाली के मौके पर लहंगा पहनने का सोच रही हैं तो उसके साथ का ब्लाउज एकदम सिंपल तो कतई न रखें. सिंपल ब्लाउज पहनने का ट्रेंड अब पुराना हो गया है. बल्कि अपने लहंगे के साथ आप हॉल्टर नेक वाला ऐसा ब्लाउज कैरी कर सकती हैं. इसपर अगर सारा अली के लुक की तरह ही पर्ल का काम होगा, तो आपका लुक और भी कमाल का लगेगा.