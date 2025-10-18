हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करीना का लुक पसंद है या आलिया का? इस लिस्ट से लें इस दिवाली सजने संवरने की इंस्पिरेशन

करीना का लुक पसंद है या आलिया का? इस लिस्ट से लें इस दिवाली सजने संवरने की इंस्पिरेशन

Diwali 2025 fashion Tips: दीपावली की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा फैशन से भी जुड़ा होता है. इस दीपावली खुद के लिए क्या चुनें कि हर कोई आपको एक नजर भर देख लेना चाहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Diwali 2025 fashion Tips: दीपावली की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा फैशन से भी जुड़ा होता है. इस दीपावली खुद के लिए क्या चुनें कि हर कोई आपको एक नजर भर देख लेना चाहे.

दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने घर और खुद को सजाने का भी मौका है. इस खास मौके पर आप ट्रेंडी फैशन टिप्स अपनाकर अपने लुक को और भी ग्लैमरस बना सकती हैं. साड़ी, लहंगा या वेस्टर्न आउटफिट के साथ सही एक्सेसरीज और मेकअप चुनकर स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करें.

वैसे तो आप दीपावली पर कोई खूबसूरत-सी साड़ी, सूट या लहंगा पहन सकती हैं, लेकिन जब बात सबसे अलग दिखने की हो, तो फैशन ट्रेंड्स पर नजर रखना जरूरी हो जाता है. इस साल भी फैशन के गलियारों में कुछ ऐसे दिलचस्प ट्रेंड्स हलचल मचा रहे हैं, जो आपको सबसे स्टाइलिश बना देंगे.
वैसे तो आप दीपावली पर कोई खूबसूरत-सी साड़ी, सूट या लहंगा पहन सकती हैं, लेकिन जब बात सबसे अलग दिखने की हो, तो फैशन ट्रेंड्स पर नजर रखना जरूरी हो जाता है. इस साल भी फैशन के गलियारों में कुछ ऐसे दिलचस्प ट्रेंड्स हलचल मचा रहे हैं, जो आपको सबसे स्टाइलिश बना देंगे.
अगर आप दिवाली के मौके पर लहंगा पहनने का सोच रही हैं तो उसके साथ का ब्लाउज एकदम सिंपल तो कतई न रखें. सिंपल ब्लाउज पहनने का ट्रेंड अब पुराना हो गया है. बल्कि अपने लहंगे के साथ आप हॉल्टर नेक वाला ऐसा ब्लाउज कैरी कर सकती हैं. इसपर अगर सारा अली के लुक की तरह ही पर्ल का काम होगा, तो आपका लुक और भी कमाल का लगेगा.
अगर आप दिवाली के मौके पर लहंगा पहनने का सोच रही हैं तो उसके साथ का ब्लाउज एकदम सिंपल तो कतई न रखें. सिंपल ब्लाउज पहनने का ट्रेंड अब पुराना हो गया है. बल्कि अपने लहंगे के साथ आप हॉल्टर नेक वाला ऐसा ब्लाउज कैरी कर सकती हैं. इसपर अगर सारा अली के लुक की तरह ही पर्ल का काम होगा, तो आपका लुक और भी कमाल का लगेगा.
लहंगे के साथ दुपट्टा पहनने का ट्रेंड भी अब पुराना हो गया है. ऐसे में आप अगर लहंगा कैरी कर रही हैं, तो उसके साथ श्रग पहनें. अगर आपके पास मैचिंग श्रग नहीं है तो आप अपने दुपट्टे को ही अलग स्टाइल में अटैच करके उससे श्रग बना सकती हैं.
लहंगे के साथ दुपट्टा पहनने का ट्रेंड भी अब पुराना हो गया है. ऐसे में आप अगर लहंगा कैरी कर रही हैं, तो उसके साथ श्रग पहनें. अगर आपके पास मैचिंग श्रग नहीं है तो आप अपने दुपट्टे को ही अलग स्टाइल में अटैच करके उससे श्रग बना सकती हैं.
धोती स्टाइल स्कर्ट आजकल महिलाओं को खूब पसंद आ रही है. ऐसी स्कर्ट के साथ डीप नेक ब्लाउज और उसके ऊपर से श्रग आपके लुक को पूरा करने का काम करेगा. ऐसा आउटफिट कैरी कर रही हैं तो अपने मेकअप को लाइट रखें और बालों को भी अलग अंदाज में स्टाइल करें, ताकि लोग आपको देखते रह जाएं.
धोती स्टाइल स्कर्ट आजकल महिलाओं को खूब पसंद आ रही है. ऐसी स्कर्ट के साथ डीप नेक ब्लाउज और उसके ऊपर से श्रग आपके लुक को पूरा करने का काम करेगा. ऐसा आउटफिट कैरी कर रही हैं तो अपने मेकअप को लाइट रखें और बालों को भी अलग अंदाज में स्टाइल करें, ताकि लोग आपको देखते रह जाएं.
इस तरह का को-ऑर्ड सेट उन फीमेल्स के लिए परफेक्ट माना जाता है, जो हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं. इसे पहनकर आपको डांस करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. इसे खरीदते समय ध्यान रखें कि ऊपर वाली टॉप में अगर हैवी वर्क है तो आप स्कर्ट सिंपल ले सकती हैं.
इस तरह का को-ऑर्ड सेट उन फीमेल्स के लिए परफेक्ट माना जाता है, जो हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं. इसे पहनकर आपको डांस करने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. इसे खरीदते समय ध्यान रखें कि ऊपर वाली टॉप में अगर हैवी वर्क है तो आप स्कर्ट सिंपल ले सकती हैं.
अगर आप दिवाली पार्टी में कहीं वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती हैं तो उसके साथ ऐसी हैवी जैकेट कैरी करें. इससे एक तो आपका लुक पूरा कवर हो जाएगा और ऐसी ड्रेस में आपका लुक एकदम अलग दिखेगा. इसके साथ बालों को स्ट्रेट करके खुला रखें.
अगर आप दिवाली पार्टी में कहीं वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती हैं तो उसके साथ ऐसी हैवी जैकेट कैरी करें. इससे एक तो आपका लुक पूरा कवर हो जाएगा और ऐसी ड्रेस में आपका लुक एकदम अलग दिखेगा. इसके साथ बालों को स्ट्रेट करके खुला रखें.
आलिया भट्ट के ग्लैमरस लुक को भी अपना सकते है तस्वीरों में, खूबसूरत लाल लहंगे जिस पर क्रीम कलर की वर्क की गई है. इस ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ क्रीम स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने और बाल खुले छोड़े और अपने लुक को छोटी बिंदी साथ ट्राई करें.
आलिया भट्ट के ग्लैमरस लुक को भी अपना सकते है तस्वीरों में, खूबसूरत लाल लहंगे जिस पर क्रीम कलर की वर्क की गई है. इस ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ क्रीम स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने और बाल खुले छोड़े और अपने लुक को छोटी बिंदी साथ ट्राई करें.
Published at : 18 Oct 2025 04:48 PM (IST)
हेल्थ
HIV AIDS: कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
