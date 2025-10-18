एक्सप्लोरर
करीना का लुक पसंद है या आलिया का? इस लिस्ट से लें इस दिवाली सजने संवरने की इंस्पिरेशन
Diwali 2025 fashion Tips: दीपावली की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा फैशन से भी जुड़ा होता है. इस दीपावली खुद के लिए क्या चुनें कि हर कोई आपको एक नजर भर देख लेना चाहे.
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने घर और खुद को सजाने का भी मौका है. इस खास मौके पर आप ट्रेंडी फैशन टिप्स अपनाकर अपने लुक को और भी ग्लैमरस बना सकती हैं. साड़ी, लहंगा या वेस्टर्न आउटफिट के साथ सही एक्सेसरीज और मेकअप चुनकर स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करें.
