Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली

Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली

Celebrity Couple First Diwali: दिवाली कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. लेकिन इस साल ये त्योहार कई सेलेब्स का किए डबल खुशियां लेकर आएगा. इस बार ये सेलेब्स अपने पार्टनर संग मनाएंगे पहली दिवाली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Celebrity Couple First Diwali: दिवाली कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. लेकिन इस साल ये त्योहार कई सेलेब्स का किए डबल खुशियां लेकर आएगा. इस बार ये सेलेब्स अपने पार्टनर संग मनाएंगे पहली दिवाली.

इस साल की दिवाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज के लिए खास होने वाली है. दरअसल इस साल ये सेलेब्स अपने पार्टनर के साथ अपनी पहली दिवाली मनाने वाले हैं. यहां जानिए इस लिस्ट के नाम.

1/11
1/11

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर पॉपुलर सिंगर दर्शन रावल का नाम शुमार है. सिंगर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड धरल संग इस साल जनवरी के महीने में 7 फेरे लिए. अब ये दिवाली कपल के लिए कुछ खास होने वाली है.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर पॉपुलर सिंगर दर्शन रावल का नाम शुमार है. सिंगर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड धरल संग इस साल जनवरी के महीने में 7 फेरे लिए. अब ये दिवाली कपल के लिए कुछ खास होने वाली है.
2/11
2/11

इस लिस्ट के अगले नंबर पर मशहूर एक्टर प्रतीक बब्बर का नाम शुमार है. अभिनेता ने भी इसी साल प्रिया बनर्जी संग सात फेरे लिए हैं. इस हिसाब से ये दिवाली सेलिब्रिटी कपल के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल होगी.
इस लिस्ट के अगले नंबर पर मशहूर एक्टर प्रतीक बब्बर का नाम शुमार है. अभिनेता ने भी इसी साल प्रिया बनर्जी संग सात फेरे लिए हैं. इस हिसाब से ये दिवाली सेलिब्रिटी कपल के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल होगी.
3/11
3/11

मशहूर सिंगर अनुव जैन भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 14 फरवरी को उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रिद्धि नारंग की मांग में सिंदूर भरा था. इस साल ये सेलिब्रिटी कपल अपनी पहली दिवाली मनाएगा.
मशहूर सिंगर अनुव जैन भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 14 फरवरी को उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रिद्धि नारंग की मांग में सिंदूर भरा था. इस साल ये सेलिब्रिटी कपल अपनी पहली दिवाली मनाएगा.
4/11
4/11

हिना खान और रॉकी जायसवाल ने इस साल स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी. दोनों ने अब तक कई सारे त्योहार एक साथ मनाया है. अब टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर कपल अपनी पहली दिवाली मनाने के लिए भी एक्साइटेड है.
हिना खान और रॉकी जायसवाल ने इस साल स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी. दोनों ने अब तक कई सारे त्योहार एक साथ मनाया है. अब टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर कपल अपनी पहली दिवाली मनाने के लिए भी एक्साइटेड है.
5/11
5/11

पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोली ने भी अपने बॉयफ्रेंड वृशांक के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर लिया. दोनों ने इस साल धूमधाम से शादी की और अब अपनी पहली दिवाली मनाने वाले हैं.
पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोली ने भी अपने बॉयफ्रेंड वृशांक के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर लिया. दोनों ने इस साल धूमधाम से शादी की और अब अपनी पहली दिवाली मनाने वाले हैं.
6/11
6/11

साउथ के पॉपुलर एक्टर नागा चैतन्य का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सामंथा रूथ प्रभु संग तलाक के बाद उन्होंने काफी टाइम तक शोभिता धुलीपाला को डेट किया और बाद में दोनों शादी के बंधन में बंधे. ये दिवाली कपल की पहली दिवाली होने वाली है.
साउथ के पॉपुलर एक्टर नागा चैतन्य का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सामंथा रूथ प्रभु संग तलाक के बाद उन्होंने काफी टाइम तक शोभिता धुलीपाला को डेट किया और बाद में दोनों शादी के बंधन में बंधे. ये दिवाली कपल की पहली दिवाली होने वाली है.
7/11
7/11

रैपर रफ्तार भी अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने मनराज जवंदा संग 31 जनवरी को सात फेरे लिए. बता दें, ये रफ्तार की दूसरी शादी है. अब कपल अपनी पहली दिवाली मनाने के लिए तैयार है.
रैपर रफ्तार भी अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने मनराज जवंदा संग 31 जनवरी को सात फेरे लिए. बता दें, ये रफ्तार की दूसरी शादी है. अब कपल अपनी पहली दिवाली मनाने के लिए तैयार है.
8/11
8/11

बच्चों के फेवरेट शो 'बालवीर' के लीड एक्टर ने भी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग सात फेरे ले लिए हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दी थी. देव जोशी अपनी पत्नी आरती खरेल संग अपनी पहली दिवाली मनाएंगे.
बच्चों के फेवरेट शो 'बालवीर' के लीड एक्टर ने भी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड संग सात फेरे ले लिए हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दी थी. देव जोशी अपनी पत्नी आरती खरेल संग अपनी पहली दिवाली मनाएंगे.
9/11
9/11

21 फरवरी को मुंबई में एक्टर आदर जैन ने अपनी मंगेतर आलेखा आडवाणी की मांग में सिंदूर भरी थी. कपल ने पहले गोवा में क्रिश्चियन रीति–रिवाजों से शादी की इसके बाद हिन्दू रीति-रिवाजों के मुताबिक दोनों ने सात फेरे लिए. इस साल की दिवाली कपल के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है.
21 फरवरी को मुंबई में एक्टर आदर जैन ने अपनी मंगेतर आलेखा आडवाणी की मांग में सिंदूर भरी थी. कपल ने पहले गोवा में क्रिश्चियन रीति–रिवाजों से शादी की इसके बाद हिन्दू रीति-रिवाजों के मुताबिक दोनों ने सात फेरे लिए. इस साल की दिवाली कपल के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है.
10/11
10/11

लिस्ट के अगले नंबर पर पॉपुलर सिंगर अरमान मालिक का नाम शामिल है. फैंस ने दोनों का ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी देखी थी. सिंगर ने आशना श्रॉफ को छह साल तक डेट करने के बाद उनसे शादी की. अब ये सेलिब्रिटी कपल अपनी पहली दिवाली मनाने वाला है.
लिस्ट के अगले नंबर पर पॉपुलर सिंगर अरमान मालिक का नाम शामिल है. फैंस ने दोनों का ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी देखी थी. सिंगर ने आशना श्रॉफ को छह साल तक डेट करने के बाद उनसे शादी की. अब ये सेलिब्रिटी कपल अपनी पहली दिवाली मनाने वाला है.
11/11
11/11

टीवी की बालिका वधू भी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. अविका गौर ने अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग कलर्स चैनल के शो 'पति पत्नी और पंगा' में सात फेरे लिए. दोनों की शादी की तस्वीरे अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कपल भी इस साल अपनी पहली दिवाली मनाएगा.
टीवी की बालिका वधू भी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. अविका गौर ने अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग कलर्स चैनल के शो 'पति पत्नी और पंगा' में सात फेरे लिए. दोनों की शादी की तस्वीरे अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कपल भी इस साल अपनी पहली दिवाली मनाएगा.
Published at : 17 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Tags: Naga Chaitanya Prajakta Koli Hina Khan

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: मुकेश सहनी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव LIVE: मुकेश सहनी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
बॉलीवुड
विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
Embed widget