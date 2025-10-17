टीवी की बालिका वधू भी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. अविका गौर ने अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग कलर्स चैनल के शो 'पति पत्नी और पंगा' में सात फेरे लिए. दोनों की शादी की तस्वीरे अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कपल भी इस साल अपनी पहली दिवाली मनाएगा.