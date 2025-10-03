हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देश की सबसे अमीर महिला की 7 तस्वीरें, अमीरी में अंबानी-अडानी के बाद इनका ही नाम आता है

देश की सबसे अमीर महिला की 7 तस्वीरें, अमीरी में अंबानी-अडानी के बाद इनका ही नाम आता है

Roshni Nadar Malhotra Pics: इस रिपोर्ट में हम आपको किसी बॉलीवुड या साउथ एक्ट्रेस की नहीं बल्कि देश की सबसे अमीर महिला की तस्वीरें दिखा रहे हैं. इनकी सादगी आपका भी दिल जीत लेगी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2025 05:31 PM (IST)

By : सखी चौधरी  | Updated at : 03 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Roshni Nadar Malhotra Pics: इस रिपोर्ट में हम आपको किसी बॉलीवुड या साउथ एक्ट्रेस की नहीं बल्कि देश की सबसे अमीर महिला की तस्वीरें दिखा रहे हैं. इनकी सादगी आपका भी दिल जीत लेगी.

M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 का 14वां संस्करण जारी हो चुका है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी के परिवार का दबदबा रहा. वहीं दूसरे नंबर गौतम अडानी ने कब्जा किया. लिस्ट के तीसरे नंबर पर रोशनी नादर का नाम रहा. जिनके पास 2.84 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है. आइए जानते हैं ये क्या करती हैं...

1/7
दरअसल रोशनी नादर मल्होत्रा हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन होने के साथ-साथ एक समाजसेवी भी हैं.
दरअसल रोशनी नादर मल्होत्रा हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन होने के साथ-साथ एक समाजसेवी भी हैं.
2/7
बता दें कि उनके पिता शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर संस्थानों वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (वामा दिल्ली) और HCL कॉर्प में 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी को ट्रांसफर की थी.
बता दें कि उनके पिता शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर संस्थानों वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (वामा दिल्ली) और HCL कॉर्प में 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी को ट्रांसफर की थी.
3/7
इसके अलावा रोशनी ने 2018 में ‘द हैबिटेट्स ट्रस्ट’ की स्थापना की थी. जो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करती है.
इसके अलावा रोशनी ने 2018 में ‘द हैबिटेट्स ट्रस्ट’ की स्थापना की थी. जो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करती है.
4/7
रोशनी अपने पिता की शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं. उनका ये फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देता है.
रोशनी अपने पिता की शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं. उनका ये फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देता है.
5/7
रोशनी नादर भले ही देश की सबसे अमीर महिला हैं. लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीती हैं. इस बात का सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं.
रोशनी नादर भले ही देश की सबसे अमीर महिला हैं. लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीती हैं. इस बात का सबूत उनकी ये तस्वीरें हैं.
6/7
रोशनी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं खूबसूरती में भी कई बड़ी हीरोइनों को टक्कर दे रही हैं. लाइट मेकअप वाला ये लुक देख आप भी उनके फैन बन जाएंगे.
रोशनी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं खूबसूरती में भी कई बड़ी हीरोइनों को टक्कर दे रही हैं. लाइट मेकअप वाला ये लुक देख आप भी उनके फैन बन जाएंगे.
7/7
बता दें कि रोशनी ने अमेरिका से कम्यूनिकेशन स्टडी, रेडियो, फिल्म, टीवी की पढ़ाई की है. वो कई चैनल्स के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुकी.
बता दें कि रोशनी ने अमेरिका से कम्यूनिकेशन स्टडी, रेडियो, फिल्म, टीवी की पढ़ाई की है. वो कई चैनल्स के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुकी.
Published at : 03 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Shiv Nadar Roshni Nadar Malhotra

Photo Gallery

