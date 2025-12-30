साल 2025 बॉलीवुड के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया वहीं कई हाई बजट और बिग स्टार वाली फिल्मों ने मेकर्स को बड़ा झटका दिया. रिलीज से पहले जबरदस्त हाइप, तगड़ा प्रमोशन और स्टार स्टडेड कास्ट होने के बावजूद ये फिल्में थिएटर में ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाईं. नतीजा ये रहा कि कई फिल्मों ने अपना हाफ बजट तक रिकवर नहीं किया. इससे साफ हो गया कि अब सिर्फ स्टार पावर और बड़ा बजट बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी नहीं है.