Year Ender 2025: साल 2025 में इन बड़े बजट की फिल्मों ने मेकर्स को किया कंगाल, हुईं बुरी तरह फ्लॉप, लिस्ट के नाम चौंका देंगे

Box Office Flops: साल 2025 में कई बिग बजट और स्टार स्टडेड बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं. कमजोर स्टोरी और कंटेंट के आगे स्टार पावर भी काम नहीं आई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 01:03 PM (IST)
साल 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया वहीं कई बिग बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को ऑडियंस ने पूरी तरह नकार दिया. रिलीज से पहले जबरदस्त हाइप, हेवी प्रमोशन और स्ट्रॉन्ग कास्ट होने के बावजूद ये फिल्में थिएटर में टिक नहीं पाईं. कमजोर स्टोरी, ढीली स्क्रिप्ट और कंटेंट की कमी ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ स्टार पावर और बड़ा बजट बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी नहीं है.

साल 2025 बॉलीवुड के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया वहीं कई हाई बजट और बिग स्टार वाली फिल्मों ने मेकर्स को बड़ा झटका दिया. रिलीज से पहले जबरदस्त हाइप, तगड़ा प्रमोशन और स्टार स्टडेड कास्ट होने के बावजूद ये फिल्में थिएटर में ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाईं. नतीजा ये रहा कि कई फिल्मों ने अपना हाफ बजट तक रिकवर नहीं किया. इससे साफ हो गया कि अब सिर्फ स्टार पावर और बड़ा बजट बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी नहीं है.
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की डायरेक्टोरियल फिल्म ‘फतेह’ साल की नोटेबल फ्लॉप फिल्मों में शामिल रही. 10 जनवरी 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म का बजट करीब 30 करोड़ रुपये था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन सिर्फ 17 करोड़ रुपये ही रहा. ऑडियंस को फिल्म का कंटेंट कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया.
Published at : 30 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Angel Chakma Case: Uttarakhand पुलिस ने नस्लीय घटना से किया इनकार | Breaking | ABP News
Jhansi में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, ड्राइवर हुआ घायल | Road Accident

