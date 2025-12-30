एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: साल 2025 में इन बड़े बजट की फिल्मों ने मेकर्स को किया कंगाल, हुईं बुरी तरह फ्लॉप, लिस्ट के नाम चौंका देंगे
Box Office Flops: साल 2025 में कई बिग बजट और स्टार स्टडेड बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं. कमजोर स्टोरी और कंटेंट के आगे स्टार पावर भी काम नहीं आई.
साल 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया वहीं कई बिग बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को ऑडियंस ने पूरी तरह नकार दिया. रिलीज से पहले जबरदस्त हाइप, हेवी प्रमोशन और स्ट्रॉन्ग कास्ट होने के बावजूद ये फिल्में थिएटर में टिक नहीं पाईं. कमजोर स्टोरी, ढीली स्क्रिप्ट और कंटेंट की कमी ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ स्टार पावर और बड़ा बजट बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी नहीं है.
