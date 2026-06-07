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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकहां तक पढ़ी हैं तृप्ति डिमरी? जानिए एक्ट्रेस ने किस कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

कहां तक पढ़ी हैं तृप्ति डिमरी? जानिए एक्ट्रेस ने किस कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

Tripti Dimri Education: तृप्ति डिमरी आज बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आइए जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाली तृप्ति ने कहां तक पढ़ाई की है?

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tripti Dimri Education: तृप्ति डिमरी आज बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आइए जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाली तृप्ति ने कहां तक पढ़ाई की है?

तृप्ति डिमरी ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है. 'एनिमल' की सफलता के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है. ऐसे में आज जानते हैं कि पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने वाली तृप्ति डिमरी पढ़ाई-लिखाई में कैसी थीं और उन्होंने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है.

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तृप्ति डिमरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से पूरी की थी.
तृप्ति डिमरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से पूरी की थी.
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स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद तृप्ति डिमरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है.
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद तृप्ति डिमरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है.
Published at : 07 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
TRIPTI DIMRI Maa Behen

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