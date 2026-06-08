कोविड-19 के बाद से अक्षय कुमार का करियर पटरी से उतरा हुआ था. उनकी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुईं. वहीं साल 2025 में रिलीज उनकी कई मूवीज ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की लेकिन फिर भी ये हिट का टैग हासिल नहीं कर पाईं. आखिरकार साल 2026 खिलाड़ी कुमार के लिए लकी साबित हुआ है. दरअसल उनकी हाल ही में रिलीज हुई 'भूत बंगला' से उनकी किस्मत पलट गई है. ये हॉरर कॉमेडी महामारी के बाद के दौर में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. वहीं अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के साथ छाने की तैयारी कर रहे हैं. क्या बॉलीवुड सुपरस्टार अपनी इस फिल्म से 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएंगे?

अक्षय कुमार की कोविड-19 के बाद की कमाई

कोविड 19 के बाद अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' रिलीज हुई थी जो 200 करोड़ के क्लब से थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन 2026 तक महामारी के बाद के दौर में उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही. इस बीच एक्टर की 'सेल्फी', 'सम्राट पृथ्वीराज' और 'बड़े मियां छोटे' जैसी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और मेकर्स के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हुईं. कोविड के बाद अक्षय कुमार की 16 फिल्मों की कुल कमाई 1492.31 करोड़ रुपये है. एक्टर का ये बैडलक ही है कि उनकी कोई भी फिल्म अभी तक 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल नहीं हो पाई है. उम्मीद है कि 'वेलकम टू द जंगल' उनकी इस ख्वाहिश को हकीत में तब्दील करेगी.

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वेलकम टू द जंगल कर पाएगी अक्षय का ये सपना पूरा?

‘भूत बंगला’ ने अक्षय कुमार के डूबते करियर को बड़ा सराहा दिया है. गौरतलब है कि एक्टर को कभी बॉलीवुड का हिट मशीन कहा जाता था. वहीं अहमद खान की फिल्म वेलकम टू द जंगल कोविड के बाद अक्षय कुमार को 1500 करोड़ के क्लब में शामिल कर देगी है. क्योंकि इस मील के पत्थर को पार करने के लिए क्योंकि इसके लिए फिल्म को सिर्फ 7.69 करोड़ और चाहिए होगे. ये टारगेट ये फिल्म पहले ही दिन आसानी से हासिल कर जाएगी.

कोविड-19 के बाद अक्षय कुमार की फिल्मों की घरेलू बाजार में कमाई (कोईमोई के आंकड़े)

सूर्यवंशी – 195.04 करोड़

बच्चन पांडे – 50.25 करोड़

सम्राट पृथ्वीराज – 68 करोड़

रक्षा बंधन – 44.37 करोड़

राम सेतु – 64 करोड़

सेल्फी – 16.5 करोड़

ओएमजी 2 – 150 करोड़

मिशन रानीगंज – 31 करोड़

बड़े मियां छोटे मियां – 66 करोड़

सरफिरा – 24.3 करोड़

खेल खेल में – 39 करोड़

स्काई फोर्स – 134.93 करोड़

केसरी चैप्टर 2 – 94.48 करोड़

हाउसफुल 5 – 198.41 करोड़

जॉली एलएलबी 3 – 117.6 करोड़

भूत बंगला – 198.43 करोड़ (51 दिन)

वेलकम टू द जंगल कब होगी रिलीज?

वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर और श्रेय तलप[]s सहित कई कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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