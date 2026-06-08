'अहंकार भी त्यागना होगा...ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं', INDIA ब्लॉक की बैठक पर AIMIM का बयान

दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही हैं. लेकिन इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मस्लिमीन यानी एआईएमआईएम को शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है. जिसे लेकर यूपी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ओवैसी के बिना ये गठबंधन पूरा नहीं हो सकता है.

एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लोकप्रिय और काबिल सांसदों में से एक हैं. उन्हें देश के हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं. उनके बिना इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को अपने अहंकार को दूर रखकर जनहित में सोचते हुए फैसला लेना चाहिए.

'ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं'

एबीपी न्यूज़ से फोन पर बात करते हुए शादाब चौहान ने कहा- "भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए सबको संकल्प लेना चाहिए, जिसमें सर्वप्रिय सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति न हो तो गठबंधन पूरा नहीं हो सकता. क्योंकि ओवैसी साहब देश के सर्वप्रिय सांसदों में से एक है. पूरे देश में जिस विराट व्यक्तित्व लोकप्रियता है सभी जाति, धर्म संप्रदाय के लोगों में वो असदुद्दीन ओवैसी हैं.

मैं समझता हूं कि ये जो एलीट ग्रुप है उसको अहंकार भी त्यागना होगा और उस एलीट ग्रुप को जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए लोक प्रिय नेताओं को जोड़ने के लिए कोशिश करनी होगी. जो क़ाबिलियत और लोकप्रियता असदुद्दीन ओवैसी की है वो शायद बहुत से लोगों में नहीं है."

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मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में बैठक

बता दें कि दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही हैं. इस बैठक में कांग्रेस समेत 23 विपक्षी दल शामिल हैं. इस बैठक में उन दलों को न्योता नहीं दिया गया है जिनका एक भी सांसद नहीं है. वहीं दूसरी तरफ एमके स्टालिन की डीएमके और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई है. जबकि AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं किया गया है.

इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, टीएमसी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव बैठक में पहुँच गए हैं. शिवसेना (यूटीबी) वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए बैठक में शामिल होगी. ये बैठक मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में होगी. इस बैठक में संसद से सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी.

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