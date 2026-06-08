थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 

थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 

विजय का ये फैसला टीवीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता जताने के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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टीवीके ने तमिलनाडु में अपनी पहली राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया है. थलापति विजय की ओर से कांग्रेस को सीट दिए जाने के बाद डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी. डीएमके नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के रवैये से उनके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है.

टीवीके की पहली राज्यसभा सीट को लेकर काफी उम्मीदें थीं. पार्टी के भीतर कई नेताओं ने तर्क दिया कि यह सीट पार्टी के ही किसी नेता को दी जानी चाहिए. हालांकि, मुख्यमंत्री विजय की राय कुछ और ही थी.

विजय का ये फैसला टीवीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता जताने के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया है. चक्रवर्ती को विजय का करीबी माना जाता है और टीवीके-कांग्रेस के संबंध मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

विजय ने कांग्रेस को सीट देकर दिया संदेश
 
जब विजय केरल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे, तब ऐसी अटकलें लगाई गई कि उनके संबंधों में दरार आ गई और टीवीके अब कांग्रेस से दूरी बना रही है.राज्यसभा सीट कांग्रेस को देकर विजय ने कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ते मतभेद के बावजूद पार्टी के साथ मजबूत संबंध का संकेत दिया है. टीवीके और कांग्रेस दोनों के सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियां दीर्घकालिक रूप से मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं.

ये भी पढ़ें- TVK की एंट्री, DMK-AAP आउट... दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक की मीटिंग, राहुल-ममता-अखिलेश समेत ये नेता होंगे शामिल

डीएमके ने थलापति विजय पर कसा तंज

वहीं, डीएमके ने टीवीके पर आरोप लगाया है कि उसने राज्यसभा सीट कांग्रेस को सौंपकर भाजपा के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है. डीएमके के प्रवक्ता सरवनन ने फेसबुक पर लिखा, 'अगर आप राज्यसभा जाते हैं तो आपको हर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भाजपा का सीधा विरोध करना होगा. यही एकमात्र कारण है कि टीवीके से किसी भी सदस्य को राज्यसभा नहीं भेजा गया.'

इंडिया ब्लॉक से बाहर हुई DMK

दिल्ली में आज होने वाली इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले डीएमके का गठबंधन से बाहर निकलना एक बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस का मानना ​​है कि टीवीके के आने से डीएमके की कमी भरी जा सकेगी.टीवीके अभी तक आधिकारिक तौर पर इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई है. 

ये भी पढ़ें- कर्नाटक से M नागराज तो मध्य प्रदेश में BJP ने किसे बनाया उम्मीदवार? राज्यसभा का नया गेमप्लान डिकोड

Published at : 08 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay RAHUL GANDHI CONGRESS
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