मैदान पर लड़की ने की टाइगर श्रॉफ की मसाज, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

Tiger Shroff Video: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की स्पोर्ट्स के प्रति दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. अपनी एक्टिंग के साथ-डांस और एक्शन से भी लोगों का दिल जीत चुके टाइगर अक्सर ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से भी फैंस के बीच चर्चा में बने रहते हैं. फिलहाल वो मैदान से सामने आए एक वीडियो के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसमें टाइगर श्रॉफ एक लड़की से मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं. इसे देखने के बाद नेटिजन्स काफी कमेंट्स कर रहे हैं.

लड़की ने दी टाइगर श्रॉफ को मसाज

सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो मुंबई के जुहू का है, जहां अभिनेता फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे. इस दौरान अभिनेता मैदान पर ही मसाज लेते हुई नजर आए. आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि अभिनेता मैदान पर स्ट्रेचर पर पेट के बल लेटे हुए हैं और एक लड़की मशीन की मदद से उन्हें मसाज दे रही हैं. टाइगर मसाज कराते हुए काफी कूल और रिलैक्स नजर आ रहे हैं. उनके इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

टाइगर श्रॉफ का ये वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'टाइगर को भी मसाज की जरूरत पड़ गई.' एक ने लिखा, 'फुल थेरेपी टाइगर सर.' एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये क्या हो रहा है?' वहीं एक अन्य यूजर ने टाइगर के वीडियो पर पर कमेंट करते हुए लिखा, 'पुरुष के लिए जीवन आसान नहीं है.'

टाइगर श्रॉफ का वर्कफ्रंट

जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2014 में आई हिट फिल्म 'हीरोपंती से की थी. 12 साल के करियर में अभिनेता ने बागी, ए फ्लाइंग जट्ट, मुन्ना माइकल, बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वॉर, बागी 3, हीरोपंती 2, बड़े मियां छोटे मियां और गणपत जैसी फिल्मों में काम किया है. पिछली बार टाइगर श्रॉफ 'बागी 4' में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई थी. 2025 की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.