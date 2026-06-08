मैदान पर लड़की ने की टाइगर श्रॉफ की मसाज, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

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मैदान पर लड़की ने की टाइगर श्रॉफ की मसाज, Video जमकर हो रहा वायरल

Tiger Shroff Video: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें टाइगर फुटबॉल मैदान पर एक लड़की से मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 08 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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Tiger Shroff Video: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की स्पोर्ट्स के प्रति दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. अपनी एक्टिंग के साथ-डांस और एक्शन से भी लोगों का दिल जीत चुके टाइगर अक्सर ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से भी फैंस के बीच चर्चा में बने रहते हैं. फिलहाल वो मैदान से सामने आए एक वीडियो के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसमें टाइगर श्रॉफ एक लड़की से मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं. इसे देखने के बाद नेटिजन्स काफी कमेंट्स कर रहे हैं.

लड़की ने दी टाइगर श्रॉफ को मसाज

सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो मुंबई के जुहू का है, जहां अभिनेता फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे. इस दौरान अभिनेता मैदान पर ही मसाज लेते हुई नजर आए. आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि अभिनेता मैदान पर स्ट्रेचर पर पेट के बल लेटे हुए हैं और एक लड़की मशीन की मदद से उन्हें मसाज दे रही हैं. टाइगर मसाज कराते हुए काफी कूल और रिलैक्स नजर आ रहे हैं. उनके इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

टाइगर श्रॉफ का ये वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'टाइगर को भी मसाज की जरूरत पड़ गई.' एक ने लिखा, 'फुल थेरेपी टाइगर सर.' एक यूजर ने कमेंट किया, 'ये क्या हो रहा है?' वहीं एक अन्य यूजर ने टाइगर के वीडियो पर पर कमेंट करते हुए लिखा, 'पुरुष के लिए जीवन आसान नहीं है.'

मैदान पर लड़की ने की टाइगर श्रॉफ की मसाज, Video जमकर हो रहा वायरल

टाइगर श्रॉफ का वर्कफ्रंट

जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2014 में आई हिट फिल्म 'हीरोपंती से की थी. 12 साल के करियर में अभिनेता ने बागी, ए फ्लाइंग जट्ट, मुन्ना माइकल, बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, वॉर, बागी 3, हीरोपंती 2, बड़े मियां छोटे मियां और गणपत जैसी फिल्मों में काम किया है. पिछली बार टाइगर श्रॉफ 'बागी 4' में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई थी. 2025 की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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