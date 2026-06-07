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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं प्रिया बापट? जिन्होंने को-एक्टर पर लगाया बार-बार किसिंग का आरोप, 'मुन्नाभाई MBBS' में कर चुकीं काम

कौन हैं प्रिया बापट? जिन्होंने को-एक्टर पर लगाया बार-बार किसिंग का आरोप, 'मुन्नाभाई MBBS' में कर चुकीं काम

प्रिया बापट इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने खुलासा किया एक किसिंग सीन के दौरान उनका को एक्टर उन्हें जबरदस्ती किस करता था. आइए जानते हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Jun 2026 04:56 PM (IST)
प्रिया बापट इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने खुलासा किया एक किसिंग सीन के दौरान उनका को एक्टर उन्हें जबरदस्ती किस करता था. आइए जानते हैं.

प्रिया बापट इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक किसिंग सीन की शूटिंग के दौरान उनका को- एक्टर उन्हें बार-बार से किस करता रहा था. ऐसे में चलिए बताते हैं एक्ट्रेस के बारे में..

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प्रिया बापट मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं.
प्रिया बापट मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं.
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प्रिया बापट ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 'डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर' फिल्म से की थी.
प्रिया बापट ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 'डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर' फिल्म से की थी.
Published at : 07 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Priya Bapat

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