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कौन हैं प्रिया बापट? जिन्होंने को-एक्टर पर लगाया बार-बार किसिंग का आरोप, 'मुन्नाभाई MBBS' में कर चुकीं काम
प्रिया बापट इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. उन्होंने खुलासा किया एक किसिंग सीन के दौरान उनका को एक्टर उन्हें जबरदस्ती किस करता था. आइए जानते हैं.
प्रिया बापट इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक किसिंग सीन की शूटिंग के दौरान उनका को- एक्टर उन्हें बार-बार से किस करता रहा था. ऐसे में चलिए बताते हैं एक्ट्रेस के बारे में..
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Published at : 07 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :Priya Bapat
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