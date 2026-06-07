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इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी, दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा, जानें रूमर्ड कपल ने कहां से की है पढ़ाई
Ibrahim Ali Khan-Palak Tiwari Education: इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी बॉलीवुड के रूमर्ड कपल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अक्सर अपने रिलेशनशिप और रुमर्ड डेटिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं. खबरे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इनमें से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है और दोनों ने कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari Ibrahim Ali Khan
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