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इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी, दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा, जानें रूमर्ड कपल ने कहां से की है पढ़ाई

Ibrahim Ali Khan-Palak Tiwari Education: इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी बॉलीवुड के रूमर्ड कपल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Ibrahim Ali Khan-Palak Tiwari Education: इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी बॉलीवुड के रूमर्ड कपल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अक्सर अपने रिलेशनशिप और रुमर्ड डेटिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं. खबरे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इनमें से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है और दोनों ने कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की है.

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इब्राहिम अली खान का जन्म 5 मार्च 2001 को हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से ही की है.
इब्राहिम अली खान का जन्म 5 मार्च 2001 को हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से ही की है.
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इब्राहिम अली खान ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. स्कूल के बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने की लिए उन्होंने न्यू यॉर्क की फिल्म एकेडमी में एडमिशन लिया.
इब्राहिम अली खान ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. स्कूल के बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने की लिए उन्होंने न्यू यॉर्क की फिल्म एकेडमी में एडमिशन लिया.
Published at : 07 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Palak Tiwari Ibrahim Ali Khan

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