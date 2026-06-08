शादी के बंधन में बंधने वाली हैं जेनिफर विंगेट? इश्माएल विलियम संग जल्द लेंगी सात फेरे

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शादी के बंधन में बंधने वाली हैं जेनिफर विंगेट? सिंगापुर के बिजनेसमैन इश्माएल विलियम संग जल्द लेंगी सात फेरे

Jennifer Winget 2nd Marriage: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की शादी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि वो सिंगापुर के बिजनेसमैन इश्माएल विलियम को डेट कर रही हैं और दोनों जल्द शादी कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी शादी को लेकर कई खबरें सामने आई हैं कि वो जल्द ही सिंगापुर के बिजनेसमैन इश्माएल विलियम के साथ सात फेरे ले सकती हैं. बताया जा रहा हैं कि वो कई समय से एक-दूसरे को डेट का कर रहे हैं और अब अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं.

इश्माएल ने किया प्रपोज 

हाल ही में जेनिफर ने एक वेडिंग डांस रील पर कमेंट किया, जिसके बाद उनकी शादी की खबरें भी तेजी से फैलने लगी. साथ ही लोगों ने नोटिस किया कि जेनिफर शादी से जुड़े कई अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, जेनिफर और इश्माएल लंबे समय से रिश्ते में हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं. इश्माएल ने एक वेकेशन जेनिफर को शादी का प्रपोजल दिया था, जिसे जेनिफर ने एक्सेप्ट कर लिया था. 

 
 
 
 
 
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शादी की तैयारियां शुरू 

सूत्रों के मुताबिक, दोनों अब अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और वेंडर्स से जानकारी ले रहे हैं. साथ ही ड्रीम वेडिंग के लिए एक मूड बोर्ड भी रेडी कर रहे हैं, जिसमें शादी की थीम और बाकी चीजें होंगी. खबरों के अनुसार, दोनों क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी करेंगे और इसमें उनके दोस्त हरलीन सेठी और जेनेलिया देशमुख भी शामिल होंगे. इसी बीच उनके और करण वाही के रिश्ते को लेकर भी खबरें सामने आई थीं, जिसे करण ने गलत बताया था. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'लगा मेरा करियर खत्म...', जब फरहान अख्तर की वजह से धड़ाम गिरी थीं श्रीदेवी, थम गई थी लोगों के दिल की धड़कनें

जेनिफर की पहली शादी

बता दें कि जेनिफर विंगेट की पहली शादी टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थीं. दोनों की मुलाकात टीवी शो 'दिल मिल गए' के सेट पर हुई थी, जहां उन्हें एक-दूसरे से प्यार हुआ. इसके बाद दोनों ने अप्रैल 2012 में शादी कर ली थी. हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर ने साल 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली.

ये भी पढ़ें: साउथ एक्टर सलीम कुमार के अंतिम संस्कार में मचा बवाल, पैपराजी पर भड़क गया बेटा, वीडियो वायरल

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Published at : 08 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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